O astro marroquino Brahim Díaz demonstrou estar totalmente pronto para garantir um lugar como titular no elenco do Real Madrid sob o comando do técnico José Mourinho, após seu forte retorno aos treinos da equipe em Valdebebas no início da semana passada.

De acordo com o jornal espanhol "As", esse retorno veio após uma participação de destaque de Díaz na Copa do Mundo, onde brilhou como um dos melhores jogadores da seleção de Marrocos e deu quatro assistências em cinco partidas, ocupando o segundo lugar na lista dos melhores garçons do torneio.

O dono da camisa número 21 começou seus treinos assim que a Copa do Mundo terminou, para garantir chegar ao período de preparação na melhor condição física possível, algo que ele demonstrou com clareza.

Díaz atuou como titular na posição de ponta-direita durante o primeiro amistoso em que esteve disponível, e depois de apenas quatro dias, graças à sua excelente condição física, Mourinho decidiu contar com ele novamente como titular no estádio de Riazor.

O jogador andaluz respondeu a essa confiança marcando um belo gol que levou o Real Madrid a conquistar o título da Taça Teresa Herrera pela décima vez.

Em sua quinta temporada com a camisa do Real Madrid, Díaz enfrenta uma concorrência acirrada por sua posição, já que as novas contratações representadas pela chegada de Diomande e Bernardo Silva, além da evolução do nível de jogadores como Arda Güler ou Endrick, que se destacam atuando na ponta-direita, colocam o jogador marroquino em uma situação que exige dele lutar com força para provar seu valor, diante do desafio entre a flexibilidade tática e a forte concorrência.

A temporada passada teve a participação de Díaz em 1666 minutos distribuídos em 42 partidas, mas ele almeja obter mais minutos de jogo, algo que busca provar ao técnico Mourinho.

O treinador português considera que o jogador representa uma peça extremamente valiosa nas fileiras da equipe, pois se encaixa perfeitamente em suas ideias de futebol graças à sua flexibilidade tática e à sua grande capacidade de sacrifício, à qual o técnico atribui enorme importância.

O treinador português utiliza seu jogador como ponta ofensivo em qualquer um dos lados do campo ou pelo meio, e também conta com ele como armador, posição que ocupou por alguns períodos durante os meses em que Bellingham esteve ausente para se recuperar da lesão no ombro.

Díaz se recusa a se render diante desses desafios, pois o jogador andaluz mantém sua determinação apesar das novas contratações, apostando em dobrar o trabalho e se esforçar ainda mais para disputar as oportunidades disponíveis, as quais busca aproveitar da melhor forma possível, exatamente como fez na partida de La Coruña.