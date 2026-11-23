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Sob o comando de José Mourinho, o Real Madrid vem se transformando em um time que sabe lidar com o caos nos minutos finais. As viradas no placar se tornaram uma marca recorrente em seus jogos, mesmo que isso exija abrir mão da cautela tática e jogar todas as cartas ofensivas em campo.

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O Real Madrid de José Mourinho confirmou sua capacidade de decidir partidas ao somar nove vitórias consecutivas desde a derrota em casa para o Atlético de Madrid. O desempenho melhorou de forma notável, com vitórias tranquilas sobre Racing (3 a 0), Sevilla (4 a 1), Valencia (3 a 0) e Leipzig (4 a 1), além de um triunfo merecido sobre o Barcelona no Camp Nou (2 a 1). Mesmo assim, o time ainda sofre, às vezes, com períodos de apagão que o obrigam a abandonar a cautela tática e encher o ataque nos minutos finais, como aconteceu diante de Roma, AEK Atenas, Elche, Espanyol e Celta de Vigo, transformando esses jogos em um caos com o qual sabe lidar muito bem.

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O duelo com o Celta de Vigo foi mais um exemplo disso. O Real Madrid fez um primeiro tempo para esquecer, no qual o adversário marcou um gol e desperdiçou chances de ampliar a vantagem. Depois do intervalo, o time melhorou e empatou quando já havia passado mais de uma hora de jogo, exercendo pressão ofensiva constante e abrindo mão, aos poucos, dos meio-campistas para aumentar a presença no terço final. Ao fim da partida, já com as cinco substituições esgotadas, estavam em campo Güler e Bellingham no meio, Endrick pela direita, Vinícius pela esquerda e Mbappé e Espi no ataque.

O gol da vitória saiu aos 85 minutos, marcado por Espi, mas o Celta pressionou nos minutos restantes em busca do empate, o que preocupou Mourinho: "Não tínhamos mais substituições, e havia em campo quatro atacantes de ofício e dois jogadores no meio que normalmente não atuam nessa posição, porque os dois são ofensivos. Eu gostaria de ter feito uma sexta substituição para tirar Mbappé ou Güler e colocar Tchouaméni, mas não era possível. Tudo isso envolve riscos, e se tivéssemos perdido por 2 a 1, agora estaríamos falando de uma história diferente".

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O treinador português ainda fez um alerta: "Vai chegar um dia em que não vamos conseguir virar o placar, isso é certo".

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O Real Madrid já pagou o preço por esses riscos diante do Real Betis, quando perdeu por 1 a 0, apesar de terminar a partida com Bellingham e Bernardo Silva formando a dupla de meio-campo e Vinícius, Mbappé, Espi e Diomande no ataque. O time não marcou, mas criou chances suficientes para buscar o resultado: teve um pênalti, desperdiçado por Mbappé, e Espi anotou um belo gol, anulado por impedimento no início da jogada. Contra o Atlético de Madrid, no Metropolitano, o risco não foi do mesmo tamanho, sobretudo após a expulsão de Huijsen, e a equipe encerrou o confronto com Valverde, Camavinga e Bernardo no meio e Mbappé e Diomande no ataque, conseguindo diminuir a diferença.

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Em outros jogos, a ousadia se transformou em vitórias. Diante do Espanyol, na primeira rodada, Mourinho acabou colocando Valverde, Camavinga, Vinícius, Mbappé, Diomande e Espi juntos em campo, e Espi garantiu o triunfo por 2 a 1. Contra o Elche, a aposta foi ainda maior: Valverde na lateral, Brahim Díaz por dentro ao lado de Bellingham e Diomande, Mbappé, Endrick e Espi na linha de frente, até selar a vitória por 3 a 2.

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14 pontos conquistados no sofrimento

Essa abordagem se estendeu à Champions League, competição em que o Real Madrid costuma desafiar a lógica do futebol. O time conseguiu virar o placar contra a Roma e vencer por 3 a 1, terminando a partida com Güler e Bernardo Silva no meio e Mbappé, Bellingham, Espi e Endrick no ataque. Repetiu a dose diante do AEK Atenas, em Atenas, com uma formação ofensiva incomum para um treinador como Mourinho, que prefere a organização à aventura: Camavinga, Valverde, Brahim Díaz, Endrick, Mbappé e Espi.

O duelo com o Celta se tornou a terceira virada bem-sucedida do Real Madrid nesta temporada, ao lado dos jogos contra Roma e AEK Atenas, considerando como remontada a transformação de uma desvantagem em vitória, sem contar as outras partidas que o time decidiu nos minutos finais. Segundo a reportagem, o Real Madrid somou 14 pontos em LaLiga e na Champions League graças a gols marcados depois dos 78 minutos, o que reflete a contribuição dos jogadores e de Mourinho, além dos preparadores físicos Antonio Dias e Antonio Pintus, para manter a força física da equipe nas fases finais das partidas.

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De acordo com reportagem do jornal AS, "os números revelam a dimensão desse fenômeno, já que o período entre os 76 e os 90 minutos é o mais goleador do Real Madrid nesta temporada: foram 16 gols de um total de 46, o equivalente a 35%. O time também marcou seis gols a partir dos 90 minutos, a melhor marca entre as equipes das cinco grandes ligas europeias, e segue caminhando à beira do abismo e saindo dele vitorioso. Apesar do alerta de Mourinho de que a reação não vai funcionar sempre, o Real Madrid continua agindo como o rei da loucura nos minutos finais".

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