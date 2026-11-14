Mourinho se inspira na experiência do Leipzig para resolver o dilema do Real Madrid

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Jean Diomandé confirmou com a seleção da Costa do Marfim, ao longo desta semana, aquilo que já começava a se mostrar no Real Madrid, desde que o técnico José Mourinho se rendeu à realidade e o escalou entre os titulares.

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O jornal Marca noticiou que, com a ausência de Vinícius, Mourinho buscou o lugar mais adequado para o jogador marfinense, que acabou surgindo na posição de ponta-direita, onde já havia dado indícios de suas qualidades diante de Rayo Vallecano e Elche, sendo um dos jogadores mais destacados nas duas partidas.

Mas o verdadeiro arranque veio diante do Villarreal, depois que Mourinho deixou Vinícius no banco de reservas, antes de o brasileiro entrar no segundo tempo e acabar expulso, enquanto o jogador marfinense se transformou em uma fonte de enorme perigo pela ala esquerda, além de marcar um belo gol.

Desde então, Diomande não deixou mais essa posição ao longo das quatro partidas seguintes, marcou um gol e deu uma assistência diante do Sevilla, e depois acrescentou outro gol diante do Racing.

Durante esse período, também jogou na mesma posição diante do Leipzig, marcou mais um gol e deu um passe decisivo, enquanto voltou para a ala direita no último confronto, contra o AEK Atenas, com o retorno de Vinícius, não deixando nenhuma marca em termos de gols, antes de ser substituído aos 67 minutos.

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Com a camisa número 10 da seleção de seu país, Diomande disputou a partida inteira no ataque da Costa do Marfim, atuando principalmente pela ponta esquerda ao lado de Ellie Wahi e Nicolas Pépé, e foi por esse lado que ele tomou a bola da qual saiu um dos dois gols de sua seleção diante da Gâmbia.

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A hora da verdade para Mourinho

As quatro partidas em que Vinícius esteve ausente de La Liga por conta da suspensão deram a Diomande a oportunidade de firmar os pés na posição que o brasileiro ocupa.

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No entanto, Vinícius de fato retornará na próxima partida, diante do Celta de Vigo, marcada para o estádio Santiago Bernabéu no sábado, dia 21 de novembro.

A Marca explicou em sua reportagem: "Chegou a hora da decisão para Mourinho, que sempre esteve acostumado a contar com Vinícius pela ala esquerda e Diomande pela ala direita. E é natural que a situação continue assim se os dois jogadores atuarem juntos no time titular".

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Mas o dilema reside no fato de que escalá-los ao lado de Kylian Mbappé significa sacrificar outro jogador em uma posição mais recuada, num momento em que Jude Bellingham, Arda Güler e Bernardo Silva tiveram uma grande evolução ao longo das últimas partidas.

O modelo Leipzig

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Mourinho está convencido de que Diomande é capaz de apresentar seu melhor nível na posição de ponta-direita. Trata-se de um jogador que depende essencialmente do pé direito.

Na última temporada com o Leipzig, da Alemanha, o jogador disputou muito mais minutos na posição de ponta-direita, com 1591 minutos, em comparação com cerca de apenas 478 minutos no lado esquerdo.

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Quando Diomande joga em sua posição natural, dá a Mourinho uma maior profundidade ofensiva, pois o ponta se beneficia de sua enorme capacidade de drible, de sua velocidade e de sua força para penetrar na defesa adversária e chegar à linha de fundo, para depois lançar cruzamentos à área.

Já quando joga no lado esquerdo, ele tende a mesclar o drible com o movimento diagonal para dentro, a fim de encontrar o espaço adequado para usar seu pé preferido e finalizar.

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E, de fato, Diomande marcou gols pelo Real Madrid a partir dessa posição, seja depois de um ataque organizado ou ao receber um passe vindo do lado direito.

Mourinho abordou essa questão recentemente, mas, ao mesmo tempo, fez questão de não esquecer os demais jogadores do setor ofensivo, apesar de acreditar que Vinícius é o mais adequado para jogar pelo lado esquerdo.

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O treinador disse: "Diomande é capaz de jogar nos dois lados, assim como Brahim Díaz; já Endrick tem mais inclinação para jogar pelo lado direito, mas também consegue jogar pela esquerda. E entre todos eles, Vinícius é o que melhor se adapta ao jogo pela ponta esquerda".

Mesmo assim, é preciso esperar até a hora da partida para saber se Vinícius manterá seu lugar no Real Madrid. O treinador confia nele, mas afirmou há apenas 10 dias que não anunciaria de antemão que o jogador seria titular.

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E está claro que o treinador português começou, ainda antes da suspensão de Vinícius, a demonstrar algumas de suas ideias a respeito da queda de rendimento do brasileiro, que agora passou a ter consciência de que será obrigado a lutar para recuperar seu lugar no time titular.