José Mourinho, técnico do Real Madrid, defendeu seu astro brasileiro Vinícius Júnior, após sua suspensão por quatro partidas no Campeonato Espanhol, afirmando que o jogador possui uma força excepcional para lidar com as pressões, além de revelar que acredita que teria optado por deixar o clube caso se encontrasse nas mesmas circunstâncias.

As declarações de Mourinho foram dadas na coletiva de imprensa que antecede o duelo com o Sevilla, marcado para este domingo pelo Campeonato Espanhol, após a expulsão de Vinícius diante do Villarreal e a consequente punição com a suspensão, em meio às críticas que o jogador recebeu depois de sua atuação contra a Roma na Liga dos Campeões, quando o treinador decidiu substituí-lo aos 59 minutos e colocar Endrick em seu lugar.

A substituição provocou o descontentamento de Vinícius na ocasião, antes de ele esclarecer posteriormente que não estava irritado com o técnico, mas consigo mesmo, por não ter apresentado o nível que esperava de si.

Mourinho revela o motivo das dificuldades de Vinícius contra a Roma

Questionado sobre Vinícius, Mourinho iniciou sua fala comentando o interesse pelos detalhes da movimentação da equipe, antes de defender seu jogador, atribuindo a Gian Gasperini, treinador da Roma, a responsabilidade por grande parte das dificuldades enfrentadas pelo ponta brasileiro durante a partida.

Mourinho disse, segundo o jornal espanhol "AS": "Tenho curiosidade de saber se as pessoas estão interessadas em saber a que horas chegamos a Valdebebas, e também a que horas saímos. É engraçado".

E acrescentou: "Vinícius fez uma partida muito difícil e, para mim, o principal responsável pela dificuldade do jogo que ele fez é Gasperini, porque atacou constantemente pelo lado dele. Foi muito difícil para mim, como treinador, fazer as alterações".

O treinador português explicou que o que o incomodou não foi apenas a atuação de sua equipe, mas o momento do segundo gol da Roma, que veio quando a partida estava equilibrada e o Real Madrid não enfrentava problemas dignos de nota.

E prosseguiu: "No segundo tempo, a Roma mudou seu estilo, e o que me incomodou foi a natureza do segundo gol, porque veio quando o jogo estava equilibrado e não tínhamos nenhum problema. Ele não deveria ter feito o que fez, mas isso acabou e não há problema. Fiz 5 alterações, e não apenas uma. As substituições fazem parte do futebol".

Vinícius será titular na partida de quarta-feira?

Apesar de criticar a atuação do jogador, Mourinho enfatizou que Vinícius precisa trabalhar mais, mas ao mesmo tempo insinuou a possibilidade de seu retorno à escalação titular na próxima partida contra o Leipzig, pela Liga dos Campeões, na quarta-feira.

Ele disse: "Vinícius tem que trabalhar mais e, sem prometer nada, porque não gosto de fazer promessas, acredito que ele será titular na partida de quarta-feira".

Ao comentar a punição de quatro partidas de suspensão, Mourinho demonstrou satisfação com o número de jogos pelos quais o jogador foi suspenso, insinuando que esperava uma punição mais severa.

E disse: "Estou satisfeito com a punição, porque eles iriam puni-lo com mais partidas. Eu achava que algumas coisas que são arranjadas nos bastidores fariam com que ele recebesse uma ou duas partidas a mais".

Mourinho: se eu estivesse no lugar de Vinícius, teria saído do Real Madrid

Ao falar sobre como lidar com a personalidade de Vinícius, Mourinho não escondeu sua admiração pelo lado humano do jogador, afirmando que tem uma boa relação com ele e que ambos reservam um tempo para conversar em particular diariamente.

O treinador português disse: "Ele é um garoto incrível, e é fácil construir uma boa relação com ele. Passo alguns minutos com ele em particular todos os dias, e o valorizo muito, porque consegue sempre seguir sua vida e resistir com um sorriso".

Mourinho acrescentou uma declaração marcante sobre as pressões que o jogador sofre, dizendo: "Se eu estivesse no lugar dele, talvez não ficasse aqui. Eu obrigaria o clube a me deixar sair para um país onde me respeitassem, mas ele ficou por pertencer ao Real Madrid e por seu amor ao clube".

E prosseguiu: "Ele acredita que as coisas podem melhorar, e por isso continua sorrindo. Nada e ninguém consegue arrancar dele esse sorriso".

Os segredos de Vinícius com Mourinho e uma mensagem sobre seu amor pelo Real Madrid

Questionado se dá conselhos a Vinícius que vão além dos limites do futebol, Mourinho recusou-se a revelar detalhes de suas conversas privadas, mas citou a renovação do contrato do jogador com o Real Madrid, considerando isso uma prova de seu desejo de seguir sua trajetória no clube e de fazer história com a camisa.

E disse: "Essas são conversas privadas. Quando renovou o contrato, ele assinou que o Real Madrid é sua casa, e tinha entusiasmo para continuar fazendo história e conquistando títulos".

Mourinho elogiou a relação de Vinícius com os companheiros dentro do vestiário, acrescentando: "Ele tem uma boa relação com todos no vestiário, e é uma fonte de alegria".

O treinador português encerrou sua fala destacando a dificuldade de suportar as pressões vividas pelo jogador, afirmando: "Tenho grandes dúvidas de que eu teria a mesma força para ficar aqui, apesar de todas as ofertas que ele tinha à sua frente".