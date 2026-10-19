José Mourinho, técnico do Real Madrid, tentou defender a não expulsão de seu jogador turco Arda Güler durante o duelo contra o Sevilla, que terminou com vitória merengue por 4 a 1 na nona rodada de La Liga.

O jornal Sport afirmou que Mourinho, que reclamou em muitas ocasiões dos árbitros, precisava encobrir o que aconteceu, e fez isso alegando que não existe nenhuma imagem clara que justifique a expulsão de Güler.

Mourinho disse na coletiva de imprensa: "Quero evitar comentar as declarações de Luis García Plaza, técnico do Sevilla, e não a jogada em si".

E prosseguiu: "Ninguém conseguiu me mostrar o que dizem que aconteceu, e eu não tenho uma única imagem. Pedi imagens à televisão e aos meus analistas, que têm a câmera tática. Não consegui ver nenhuma imagem que mostre aquilo de que estão falando e que irritou Luis García. Não consegui ver nada".

E destacou: "Digo a vocês com toda a sinceridade que, se um dia acontecer algo que seja em nosso favor, não terei nenhum problema em vir aqui e declarar isso. Acredito que o contrário vai acontecer conosco muito mais vezes, pois essa é a tendência natural das coisas".

E enfatizou: "Não vi absolutamente nada. Se alguém me trouxer até sábado uma imagem clara de um incidente que eu não vi, estarei presente, mas até agora, nada".

A situação piorou quando ele atacou o técnico do Sevilla, considerando que sua fala não era mais que um pretexto para evitar falar da derrota de sua equipe.

E explicou: "Não pensei no Clássico nem por um minuto hoje. Pensei em ganhar esta partida. Entendo a posição do Luis. É ótimo que um técnico tenha perdido por 4 gols de diferença e depois tenha a oportunidade de responder quatro ou cinco perguntas sobre algo que não aconteceu".

E observou: "Se temo perder Güler por suspensão? Quando o incidente aconteceu, olhei para o tablet e não vi nada". Mourinho chegou até a desafiar os jornalistas, questionando: "Algum de vocês tem uma imagem que me faça ver o cartão vermelho?".

Apesar do claro benefício de sua equipe com as decisões da arbitragem, o treinador português não perdeu a oportunidade de criticar o Barcelona, dizendo: "Não assisti à partida de La Cartuja. Assisti ao Leipzig contra o Bayern de Munique, e não assisti ao Barcelona. Juro a vocês. Depois, algumas coisas chegaram até mim, claro, mas isso também não é surpresa para mim. É mais um dia no escritório".

O cartão vermelho que não foi mostrado a Güler poupou o jogador turco de desfalcar o Clássico, mas Mourinho não quer pensar nesse confronto.

Mourinho concluiu: "Temos uma partida na Liga dos Campeões na quarta-feira. É a única partida em que pensamos. Não vou perder um minuto pensando no Clássico até quarta-feira, às 23h".