Arda Güler Arda Güler se impôs com força dentro do Real Madrid, depois de passar de um jogador que não teve oportunidades suficientes em suas duas primeiras temporadas com Carlo Ancelotti para um elemento fundamental e indispensável na escalação do técnico português José Mourinho, que passou a depender dele em grande medida, diante das qualidades técnicas que o jogador turco apresenta.

Segundo o jornal espanhol "Sport", Güler conseguiu conquistar a admiração da torcida do Real Madrid, e especialmente de seu técnico José Mourinho, depois de provar que possui capacidades excepcionais que o habilitam a se impor dentro de um clube no qual garantir um lugar na escalação titular graças à qualidade técnica é uma das tarefas mais difíceis no mundo do futebol.

Os números refletem a dimensão da evolução que o nível do jogador turco registrou, pois nesta temporada ele disputou 845 minutos em 14 partidas, ocupando um lugar na lista dos 10 jogadores com mais participação sob o comando de Mourinho. Apesar disso, Güler ainda está entre os jogadores que o técnico substitui cedo, com uma média de 61 minutos por partida.

Mas o número mais marcante que revela sua importância está no fato de ter sido titular em 83% das partidas do Campeonato Espanhol, o que confirma que ele é um dos elementos centrais nos cálculos do técnico português, especialmente depois de marcar 4 gols e dar 7 assistências.

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Garantir um lugar de Güler na escalação titular não foi algo fácil, pois, apesar de todos concordarem que o jogador turco merece ser titular, a presença de Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, Bellingham e Diomande fez com que encontrar uma posição adequada para ele fosse um verdadeiro quebra-cabeça tático.

Por esse motivo, Mourinho optou por mudar a posição de Güler mais de uma vez ao longo da temporada, tendo atuado atrás dos atacantes, na ponta direita e até mesmo no meio-campo em um duplo volante ao lado de um jogador com maiores capacidades físicas, para garantir sua presença em campo independentemente da posição que ocupasse.

Güler dá ao Real Madrid aquilo de que o time sentiu falta durante anos, representado por um jogador capaz de conduzir o ritmo das partidas e criar oportunidades para os atacantes de grande velocidade.

O jogador turco também encontrou em Mbappé um parceiro ideal dentro de campo, depois de a dupla ter participado junta de 19 gols, por meio de assistências trocadas entre eles.

Güler se tornou o segundo jogador que mais contribuiu com os gols do atacante francês desde que ele chegou ao Real Madrid, atrás de Vinícius Júnior, que participou de 20 gols com ele.

A sintonia entre os jogadores parece evidente, pois cada um deles busca constantemente o outro durante as partidas.

Entre as posições que Güler ocupou nesta temporada, a ponta direita parece ser a que melhor explica a insistência de Mourinho em contar com seus serviços e a ausência de vontade de dispensá-lo.

O jogador turco canhoto não desempenha o papel de ponta tradicional no lado direito, mas sim inicia suas movimentações a partir da lateral para receber a bola, antes de se deslocar para o interior nos espaços internos, onde o campo fica totalmente à sua frente, e dá ao meio-campo um acréscimo numérico, enquanto Fede Valverde assume a ocupação do espaço na lateral.

Dessa movimentação decorrem uma série de ganhos táticos para o Real Madrid, sendo o primeiro deles liberar o espaço à frente do lateral-direito para avançar e apoiar o ataque, proporcionando maior amplitude ao campo.

O segundo aspecto é que Güler deu ao time um jogador a mais no interior, pois ele se transforma em um segundo armador, capaz de criar a superioridade numérica entre as linhas e de obrigar o adversário a escolher entre avançar o volante para marcá-lo ou permanecer para proteger o espaço ao redor de Mbappé.

Já o terceiro ganho, e talvez o mais importante, está na capacidade de Güler, a partir dessa posição, de enxergar as movimentações de Mbappé nos espaços diagonais, onde o atacante francês dispara por trás do espaço que separa o zagueiro central e o lateral, para que o jogador turco toque a bola com o pé esquerdo na trajetória de sua arrancada, aproveitando sua velocidade para alcançá-la.

Precisamente dessas movimentações nasceu grande parte do entrosamento que resultou na participação da dupla em 19 gols.

É difícil ignorar a comparação com o passado, pois a última experiência de Mourinho com um jogador canhoto de origem turca, com capacidade de manter a posse de bola e de dar o passe decisivo no Real Madrid, remonta ao alemão Mesut Özil.

Özil chegou ao time merengue em 2010 e rapidamente se tornou o parceiro ideal de Cristiano Ronaldo, exatamente como Güler se tornou hoje um parceiro especial de Mbappé.

Özil era um armador que não precisava correr muito para ser influente, graças à sua capacidade de ler as movimentações dos companheiros antes que elas acontecessem e de enviar passes nos espaços que permitiam aos atacantes aproveitar sua velocidade.

As semelhanças entre os jogadores não se limitam à natureza de seus papéis, pois Özil também costumava arrancar pelo lado direito antes de se deslocar para o interior.

Com a presença de Güler, Diomande e Bernardo em campo, o Real Madrid chegou ao seu melhor nível nesta temporada, o que é confirmado pela sequência de oito vitórias consecutivas que o time conquistou.

E, agora, chega a vez de Mourinho tomar a decisão, pois, se tiver a ousadia de manter Vinícius Júnior no banco de reservas, o time poderá somar muitos pontos que o aproximem da conquista de títulos nesta temporada.