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José Mourinho não parece disposto a realizar mudanças no elenco do Real Madrid durante a janela de transferências de inverno, apesar da presença de dois jogadores que não entram em seus planos desde o início da temporada, em um momento em que alguns assuntos permanecem em aberto, com destaque para o futuro de Endrick Felipe, que não teve oportunidades suficientes para jogar.

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O time merengue se prepara para retomar a sua trajetória após a segunda pausa para as datas Fifa, já que enfrenta o Celta de Vigo no dia 21 de novembro, devendo disputar outras 8 partidas antes da pausa de Natal. Pouco depois, abre-se a janela de transferências de inverno em janeiro, um período em que o Real Madrid normalmente não costuma se movimentar.

Mas Iván Martín, jornalista do jornal "OK Diario", revelou duas possíveis exceções, explicando que o clube e Mourinho não desejam alterar a estrutura do time durante a temporada, com a exceção da possibilidade de permitir a saída de Raúl Asencio e Ferland Mendy, que não disputaram nenhuma partida nesta temporada.

Martín afirmou, durante a sua participação no canal de Iñaki Angulo no YouTube: "Mourinho não vai permitir que Endrick saia, não vai deixá-lo partir. Os únicos dois jogadores aos quais pode ser permitida a saída na janela de transferências de inverno são Mendy e Raúl Asencio".

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A sua fala veio no contexto da discussão sobre a situação de Endrick, que disputou apenas 141 minutos nesta temporada. Segundo o que foi divulgado pelo site Defensa Central sobre o jornalista espanhol, Asencio e Mendy não entram nos planos do treinador português no momento atual.

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O lateral francês havia ficado de fora da lista do Real Madrid inscrita na Liga dos Campeões da Europa, sendo substituído por Sergio Martínez, a jovem promessa contratada pelo clube, que chegou do Racing Santander no fim de agosto, embora o meio-campista ainda não tenha estreado pelo time principal.

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Asencio passou por uma cirurgia no fim de setembro, após sofrer uma fratura no osso da perna direita, e o seu período de ausência foi estimado na época entre dois e 4 meses. No entanto, o zagueiro pode retornar antes do prazo previsto, depois de ter feito um grande esforço durante o programa de reabilitação. Por outro lado, Mendy voltou a treinar com os companheiros, após se recuperar de uma grave lesão no tendão do músculo reto femoral da perna direita.

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Ponto de interrogação em torno de Endrick

Apesar de o Real Madrid não planejar realizar nenhuma movimentação a partir de 2 de janeiro, data de abertura do mercado de transferências na Espanha, a situação de Endrick pode mudar os cálculos. A sua pouca participação talvez leve o atacante brasileiro a pedir para sair, e desta vez talvez por meio de uma transferência definitiva, depois de ter jogado pelo Olympique de Lyon por empréstimo. Nesse caso, Florentino Pérez pode se movimentar, apesar da insistência de Mourinho em não realizar mudanças em seu elenco.

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O relatório aponta que determinadas circunstâncias podem levar a diretoria do clube a reconsiderar a sua posição, estudando a possibilidade de buscar negócios para reforçar o time se houver necessidade. Mas a tendência predominante atualmente dentro do Real Madrid inclina-se a manter o grupo atual, partindo do princípio de não mudar aquilo que vai bem.

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