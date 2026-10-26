Comandado por José Mourinho, o Real Madrid conseguiu vencer o clássico diante do Barcelona pelo placar de 2 a 1, em um confronto equilibrado decidido pelo time merengue graças aos dois gols de Kylian Mbappé, além da organização defensiva que limitou o perigo oferecido pelos donos da casa, especialmente Lamine Yamal, que enfrentou grande dificuldade para romper o lado direito do Real Madrid.

Segundo o jornal espanhol "Sport", a vitória reforçou a posição do Real Madrid na briga pelo Campeonato Espanhol, após reduzir a diferença para o Barcelona para 3 pontos, dando a Mourinho um novo impulso na sequência das últimas vitórias da equipe no Campeonato e na Liga dos Campeões da Europa, além da melhora de seu desempenho dentro de campo.

Yamal sob pressão

O lado direito foi palco de um dos principais duelos individuais da partida, depois que Marc Cucurella conseguiu limitar as movimentações de Lamine Yamal, que pareceu frustrado em alguns lances pela dificuldade de superar o defensor espanhol.

Aos 32 minutos, Yamal reclamou com o árbitro Martínez Munuera, pedindo cartão amarelo para Cucurella após uma entrada cometida sobre ele, por considerar que o defensor repetia as faltas contra ele sem receber cartão amarelo.

As imagens revelaram uma tentativa do astro do Barcelona de induzir seu adversário a cometer uma falta que pudesse lhe custar o cartão, depois de manter a bola por cerca de dez segundos em uma das jogadas, numa tentativa de levar Cucurella a fazer a entrada nele.

Mourinho reconhece a inteligência de Yamal

Apesar do sucesso de seu plano defensivo, Mourinho não escondeu sua admiração pelas qualidades de Lamine Yamal, afirmando que vê-lo de perto lhe revelou o nível do jogador de forma mais clara do que aparece nas telas de televisão.

O treinador português disse: "Só entendo o quanto os jogadores são bons quando estão à minha frente. Na televisão me falta a perspectiva. Vi o Lamine a 10 metros de distância e entendi a qualidade".

Acrescentou que Yamal é um jogador extremamente inteligente e difícil de marcar, explicando que ele tentou induzir Cucurella a receber um cartão amarelo, mas o defensor do Real Madrid lidou bem com a situação, e também elogiou a contribuição de Diouma em impedir o Barcelona de aproveitar a superioridade numérica e criar oportunidades perigosas.

Declarações antigas revelam a natureza do desafio

As raízes do desafio entre Yamal e Cucurella remontam a declarações anteriores do primeiro sobre a convocação do defensor para a seleção espanhola, quando ele disse, em entrevista ao programa "Tiempo de Juego", da rádio "Cadena COPE", que havia dito a ele que jogaria a primeira partida no time titular, enquanto ficaria no banco na segunda porque iria derrotá-lo.

No clássico, Cucurella manteve o duelo até o fim da partida, apesar de ter sido alvo de vaias das arquibancadas, enquanto o árbitro não lhe mostrou cartão amarelo no primeiro tempo, mesmo tendo cometido várias faltas sobre o atacante do Barcelona.

Esse confronto traz à memória o jogo entre Chelsea e Barcelona na Liga dos Campeões da Europa, quando Cucurella conseguiu neutralizar o perigo representado por Yamal e apresentou uma atuação defensiva de destaque que lhe rendeu o prêmio de melhor jogador da partida.