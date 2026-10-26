O Real Madrid, comandado por José Mourinho, conseguiu vencer o clássico diante do Barcelona pelo placar de 2 a 1, em um confronto equilibrado decidido pelo time merengue graças aos dois gols de Kylian Mbappé, além da organização defensiva que limitou o perigo dos mandantes, em especial Lamine Yamal, que enfrentou grande dificuldade para penetrar pela ala esquerda do Real Madrid.

De acordo com o jornal espanhol "Sport", a vitória reforçou a posição do Real Madrid na disputa do Campeonato Espanhol, após reduzir a diferença para o Barcelona a 3 pontos, dando a Mourinho um novo impulso depois das últimas vitórias da equipe no Campeonato e na Liga dos Campeões da Europa, e da melhora de seu desempenho dentro de campo.

Yamal sob pressão

A ala direita foi palco de um dos principais duelos individuais da partida, depois que Marc Cucurella conseguiu limitar as movimentações de Lamine Yamal, que apareceu frustrado em alguns lances pela dificuldade de superar o defensor espanhol.

Aos 32 minutos, Yamal reclamou com o árbitro Martínez Munuera, pedindo cartão para Cucurella após uma entrada cometida sobre ele, por considerar que o defensor repetia faltas contra ele sem receber cartão amarelo.

As imagens revelaram uma tentativa do craque do Barcelona de induzir o adversário a cometer uma falta que poderia lhe custar um cartão, depois de segurar a bola por cerca de dez segundos em uma das jogadas de ataque, buscando provocar a entrada de Cucurella sobre ele.

Mourinho reconhece a inteligência de Yamal

Apesar do sucesso de seu plano defensivo, Mourinho não escondeu sua admiração pelas qualidades de Lamine Yamal, afirmando que vê-lo de perto lhe revelou o nível do jogador de forma mais clara do que aparece nas telas de televisão.

O treinador português disse: "Só entendo o quão bons são os jogadores quando estão à minha frente. Na televisão me falta perspectiva. Vi o Lamine a 10 metros e entendi a qualidade".

Acrescentou que Yamal é um jogador extremamente inteligente e difícil de marcar, explicando que ele tentou induzir Cucurella a receber um cartão amarelo, mas o defensor do Real Madrid lidou bem com a situação. Também elogiou a contribuição de Diomande para impedir que o Barcelona aproveitasse a superioridade numérica e criasse chances perigosas.

Declarações antigas revelam a natureza do desafio

As raízes do desafio entre Yamal e Cucurella remontam a declarações anteriores do primeiro sobre a convocação do defensor para a seleção espanhola, quando ele disse, em entrevista ao programa "Tiempo de Juego" na rádio "Cadena COPE", que havia lhe contado que jogaria a primeira partida na equipe titular, mas ficaria no banco na segunda porque o venceria.

No clássico, Cucurella manteve o confronto até o fim da partida, apesar de ser alvo de vaias das arquibancadas, enquanto o árbitro não lhe aplicou cartão amarelo no primeiro tempo, apesar de ter cometido várias faltas sobre o atacante do Barcelona.

Esse confronto traz à lembrança o jogo entre Chelsea e Barcelona na Liga dos Campeões da Europa, quando Cucurella conseguiu neutralizar o perigo de Yamal e apresentou uma atuação defensiva de destaque pela qual recebeu o prêmio de melhor jogador da partida.