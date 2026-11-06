José Mourinho, técnico do Real Madrid, revelou seu desejo a respeito do confronto entre Barcelona e Atlético de Madrid, que será disputado no próximo domingo, pela 12ª rodada de LaLiga.

O Barcelona tem 30 pontos na liderança de LaLiga, com vantagem de dois pontos sobre o Atlético de Madrid, vice-líder, enquanto o Real Madrid está na terceira posição, com 27 pontos.

O jornal Sport publicou as declarações de Mourinho, durante a coletiva de imprensa de apresentação da partida contra o Valencia, no próximo sábado.

O treinador português afirmou: "Barcelona ou Atlético de Madrid? Eu gostaria que os dois times perdessem, mas isso não é possível".

E prosseguiu: "A situação é fácil para mim, porque sabemos que um deles, ou os dois, não vai somar todos os pontos nesta rodada".

Sobre o processo de evolução do Real Madrid, Mourinho comentou: "O melhor não é virar o placar, mas jogar da forma como atuamos contra o Racing Santander".

O treinador português explicou: "Virar o placar é algo positivo, mas também significa que existem coisas negativas".

E ressaltou: "A virada exige a crença nas capacidades, a coesão do grupo, a amizade entre os jogadores, ter um banco de reservas forte, a motivação do grupo e saber o valor da camisa que você veste, mas também carrega um lado negativo".

E enfatizou: "Devemos trabalhar nesse aspecto e encontrar uma maior constância no que diz respeito a começar bem as partidas. Ainda temos muito trabalho pela frente".