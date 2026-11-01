Mourinho responde aos críticos do Real Madrid: eles não conhecem as regras!

O português José Mourinho, treinador do Real Madrid, defendeu as decisões de arbitragem registradas no duelo de sua equipe contra o Racing Santander, afirmando que o árbitro Munuera Montero fez uma boa atuação no aspecto técnico, apesar da polêmica gerada pelo pênalti marcado a favor de Kylian Mbappé e das reclamações que acompanharam algumas decisões da partida.

Mourinho, durante a coletiva de imprensa após a vitória do Real Madrid sobre o Racing por 3 a 0 no estádio El Sardinero, disse que o árbitro lidou bem com os lances de arbitragem, destacando que o pênalti reivindicado pelos donos da casa após um toque de mão em Aurélien Tchouaméni não foi correto.

O treinador português acrescentou: "Reclamaram de tudo. Eu realmente admiro este estádio, é especial. As pessoas não vêm ao cinema apenas para assistir a um espetáculo, mas aqui os torcedores jogam. Porém, há muitos que não conhecem as regras, e isso se deve em parte ao fato de elas mudarem constantemente".

E prosseguiu: "Não foi pênalti em Tchouaméni. A 60 metros de distância não consegui ver, mas quando vi, tive certeza de que o árbitro de vídeo não estava desatento. Não foi pênalti. O árbitro foi brilhante no aspecto técnico".

Sobre a partida, Mourinho explicou que o resultado poderia ter sido 4 a 0, mas o confronto era passível de se complicar em alguns momentos, dizendo: "É uma boa vitória em uma semana importante", antes de elogiar a evolução que a equipe vem alcançando e o comprometimento demonstrado pelos jogadores nos níveis físico e tático.

O treinador falou sobre Bellingham e Diomande, afirmando que a equipe conta com jogadores de capacidades físicas e táticas diferenciadas, e que viu um grupo extremamente comprometido, acrescentando que o Real Madrid está evoluindo gradualmente, mas ainda precisa marcar mais gols, especialmente contra equipes que se apoiam na retranca defensiva.

Trent e o jogo contra o Atenas

Mourinho apontou o aumento do nível de confiança dentro da equipe com a sequência de vitórias, considerando que o aspecto emocional desempenha um papel importante no futebol, e que os resultados positivos fazem as coisas parecerem mais fáceis, citando Trent, que fez uma partida excelente apesar de sua ausência em vários confrontos.

Sobre seu gesto durante a partida depois de o Real Madrid abrir três gols de vantagem, Mourinho explicou que estava tentando proteger sua equipe de qualquer surpresa, dizendo: "Vocês imaginam se algum atrevido se aproveitasse de um erro nosso e cobrasse uma falta rápida? Tento ajudar a equipe de todas as maneiras possíveis".

O treinador português também revelou que sua concentração começou a se voltar para o próximo confronto contra o Atenas, esclarecendo que as alterações que fez não estavam definidas de antemão, e que pensava em poupar alguns jogadores que não começarão a próxima partida, com a possibilidade de fazer 4 ou 5 mudanças, destacando que o futebol espanhol anseia por ver suas equipes conquistarem vitórias.