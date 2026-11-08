José Mourinho, técnico do Real Madrid, voltou a colocar em pauta o assunto Endrick, ao falar sobre o atacante brasileiro após a vitória por 3 a 0 sobre o Valencia no estádio Mestalla.

O jornal Sport noticiou que Mourinho enviou uma mensagem clara a Carlo Ancelotti, treinador da seleção brasileira, a respeito de Endrick.

O técnico português quer que seu jogador tenha minutos para atuar durante a próxima pausa internacional, e não se incomodará caso isso aconteça longe do estádio Santiago Bernabéu.

Mourinho afirmou: "Minha opinião é clara, quero que Endrick jogue. Se Ancelotti o escalar durante a próxima pausa internacional, ficarei feliz".

São declarações que chamam a atenção, considerando o papel limitado que Endrick desempenha no clube merengue. E parece que o técnico está disposto a dar a Ancelotti a chance de colocar em campo o jovem jogador, oportunidade que até agora ele não conseguiu ter em Madri.

Os números ilustram por completo a situação do jogador brasileiro. Endrick disputou 141 minutos oficiais durante a temporada atual, divididos entre o Campeonato Espanhol (85 minutos) e a Liga dos Campeões da Europa (56 minutos).

O jogador participou de 7 partidas, nas quais marcou um gol e deu uma assistência, mas começou apenas uma partida entre os titulares. Trata-se de uma presença limitada para um jogador que voltou ao Real Madrid depois de recuperar a confiança em si mesmo e o protagonismo durante sua passagem pela França.

Endrick havia encerrado a segunda metade da temporada passada de forma positiva no Olympique Lyonnais. O jogador brasileiro aproveitou o período de empréstimo para recuperar a confiança em si mesmo, marcou 8 gols e deu 8 assistências em 21 partidas, números que reforçaram as expectativas em relação ao seu retorno ao Real Madrid.

Parecia que o jogador brasileiro voltaria ao clube merengue com argumentos suficientes para reivindicar um lugar nos planos de Mourinho, mas a concorrência acabou complicando suas chances.

A chegada de Carlos Espí e a contratação de Yan Diomande reduziram ainda mais as chances de Endrick conseguir um papel mais relevante.

O técnico português dispõe de diferentes opções no setor ofensivo, enquanto Endrick não conseguiu garantir um lugar fixo no rodízio entre os jogadores. É uma situação que contrasta com o nível que ele apresentou durante sua passagem pela França.

Na verdade, a permanência do jogador no estádio Santiago Bernabéu já estava em dúvida durante a fase final da janela de transferências de verão.

A Roma havia chegado muito perto de obter seus serviços por empréstimo, mas Mourinho interveio para impedir sua saída e decidiu mantê-lo no elenco da equipe.

O técnico defendeu publicamente as qualidades do jogador, afirmando que os clubes interessados em contratá-lo teriam de disputá-lo para conseguir sua assinatura.

Ainda assim, a ausência de minutos em campo reabriu o debate sobre o futuro do jogador. A imprensa não descarta a possibilidade de Endrick sair por empréstimo em janeiro, caso sua situação não mude durante as próximas semanas.

A Roma continua acompanhando de perto a situação de Endrick, e outros clubes também foram associados ao seu futuro.