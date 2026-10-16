Mourinho reclama de "falta de respeito" e Flick responde: não podemos mudar a situação

Hansi Flick, técnico do Barcelona, respondeu às declarações do português José Mourinho, seu colega no Real Madrid, sobre a falta de consideração da liga espanhola com os períodos de descanso adequados entre as partidas.

Segundo informações divulgadas anteriormente pela imprensa, o Real Madrid manifestou seu descontentamento com a data de seu jogo contra o Valencia, na 12ª rodada do Campeonato Espanhol, depois que LaLiga marcou a partida para o sábado, 7 de novembro, apesar de a equipe enfrentar o AEK Atenas, na Grécia, na quarta-feira, dia 4 do mesmo mês.

Mourinho também reclamou do mesmo assunto em entrevista coletiva após a partida da Roma, quando disse: "No mínimo, isso demonstra falta de respeito. Jogar em Atenas na noite de quarta-feira, chegar a Madri às cinco da manhã e depois jogar no sábado em Valência, na semana que antecede a data Fifa, não me parece algo inocente".

E acrescentou: "Não acredito nas desculpas de sempre, como dizer que o motivo é a televisão (direitos de transmissão). Não acredito nisso. Já estou velho demais para isso".

Como Flick respondeu?

De sua parte, Flick disse nesta sexta-feira, durante a entrevista coletiva que antecede o confronto com o Real Betis pelo Campeonato Espanhol amanhã, ao ser questionado sobre as declarações de Mourinho: "Já passamos por essa situação antes. As coisas são diferentes em alguns países, mas essas são as condições em que trabalhamos".

O treinador alemão acrescentou, citando uma situação vivida pelo Barcelona em sua campanha na Copa do Rei: "Por exemplo, quando jogamos a partida da Copa em Valência, nosso voo foi cancelado e tivemos que voltar a Barcelona de ônibus. Jogamos uma partida depois disso e tivemos uma boa atuação".

Conforme publicou o jornal "AS", Flick destacou que sua equipe não tem como mudar essas condições, mas pode controlar seu desempenho dentro de campo, explicando: "Não podemos mudar essa situação, mas temos que apresentar o desempenho exigido dentro de campo, pois isso é o que depende de nós".

O técnico do Barcelona encerrou suas declarações dizendo: "Todos estão concentrados e mostrando sua qualidade. Temos potencial para melhorar e vamos continuar evoluindo".