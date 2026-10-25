Mourinho prepara surpresa tática no clássico

O Real Madrid visita seu rival tradicional, o Barcelona, na condição de adversário difícil, na noite de domingo, pela décima rodada do Campeonato Espanhol, no estádio Spotify Camp Nou.

A equipe merengue busca evitar a derrota no clássico desta noite, para não ficar nove pontos atrás do Barcelona.

José Mourinho, técnico do Real Madrid, não poderá contar com Vinícius Júnior por suspensão, nem com Rodrygo Goes, Raúl Asencio e Ferland Mendy por lesão, apesar da melhora notável em suas condições.

O jornal AS informou que Mourinho estuda aplicar uma das soluções táticas em que vem pensando, que consiste em escalar Valverde pelo lado direito, mas em uma posição mais avançada, em vez de lateral, a fim de ajudar Arda Güler e Tchouaméni no meio-campo, além de aproveitar suas capacidades na execução de ataques rápidos.

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Dessa forma, Denzel Dumfries ocupará a posição de lateral atrás do jogador uruguaio, formando a linha defensiva ao lado de Ibrahima Konaté e Dean Huijsen, enquanto Cucurella completará o quarteto de defesa.

No meio-campo, atuará Güler, cuja presença parece indispensável na posição de armador, ao lado de Tchouaméni, com maior foco na força física. Até agora, os dois jogadores já atuaram juntos em uma partida nessa posição, que terminou com a vitória do Real Madrid sobre o Sevilla por 4 a 1 na semana passada.

No ataque, o trio ofensivo será completado com a presença de Jude Bellingham mais recuado, para distribuir as bolas a Kylian Mbappé e Yan Diomande, que vive uma excelente fase goleadora.

No banco de reservas, ficarão vários jogadores, entre eles Éder Militão e Antonio Rüdiger para reforçar a defesa, e Bernardo Silva para o controle da bola, além de Brahim Díaz, Endrick e Ceballos, que podem dar o acréscimo ofensivo quando necessário.

A escalação provável do Real Madrid ficou da seguinte forma:

Goleiro: Lunin

Defesa: Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella

Meio-campo: Arda Güler, Aurélien Tchouaméni, Fede Valverde

Ataque: Jude Bellingham, Yan Diomande, Kylian Mbappé