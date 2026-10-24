José Mourinho deposita grandes esperanças no confronto do clássico contra o Barcelona, que dá ao Real Madrid a chance de reduzir a diferença para o rival a 3 pontos, em meio à expectativa pelas escolhas do técnico português na escalação titular, especialmente no que diz respeito à posição de Fede Valverde.

O jornalista Ciro López, segundo o site Defensa Central, analisou as opções de Mourinho, afirmando que Valverde deve ocupar o lado direito, com a possibilidade de escalar Brahim Díaz no meio-campo caso o uruguaio atue como lateral-direito, fazendo o Real Madrid adotar o esquema 4-4-2.

A posição de Valverde ainda é motivo de debate, já que López não definiu se ele começará como lateral ou meio-campista, mas considerou mais provável sua presença no lado direito, com o apoio de uma dupla de volantes formada por Aurélien Tchouaméni e Arda Güler, ou com a substituição deste último por Eduardo Camavinga para reforçar a solidez defensiva.

Brahim Díaz representa a possível surpresa nos cálculos de Mourinho, graças à sua capacidade de jogar como ponta-direita e se movimentar em profundidade, além de suas habilidades de drible, de romper as linhas e de contribuir na construção das jogadas ofensivas.

López entende que esse potencial o torna uma opção importante para o técnico português, mesmo com a disponibilidade de Vinícius Júnior.

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Jude Bellingham aparece como candidato garantido a participar, enquanto os demais nomes disputam as vagas restantes no meio-campo.

López destacou que Mourinho pode preferir escalar Vinícius ao lado de Kylian Mbappé no ataque, o que deixa Diomande mais propenso a começar no banco de reservas, com a possibilidade de recorrer a uma opção mais ousada, escalando-o como titular no lugar do astro brasileiro.