Trent Alexander-Arnold, astro do Real Madrid, enfrenta um choque inesperado que pode virar seus planos de cabeça para baixo, depois que o técnico José Mourinho começou a preparar uma surpresa tática que pode colocar o lateral inglês em um verdadeiro apuro durante a nova temporada.

O jornal espanhol "As" afirmou que Mourinho começou a se inclinar de forma clara para dar a Denzel Dumfries, recém-chegado da Inter de Milão, a preferência na posição de lateral-direito titular, após o amistoso contra a Fiorentina, no qual a experiência com os dois laterais duplos apresentou resultados mistos.

Apesar de Trent ter passado uma temporada inteira com o time, as lesões recorrentes que sofreu impediram que ele conseguisse se impor como opção titular indiscutível, o que abriu amplamente as portas para Dumfries competir com força pela posição.

A maior surpresa está no fato de que Mourinho, conhecido por sua preferência pelo lado defensivo forte, vê em Dumfries o jogador mais adequado à sua filosofia tática, especialmente porque o holandês possui capacidades defensivas melhores que as de seu concorrente inglês, o que dá ao time maior equilíbrio nas partidas difíceis.

Por outro lado, Trent sabe que seus pontos fortes estão no excelente controle de bola e na capacidade de coordenação com os jogadores do meio-campo, mas sua contribuição defensiva limitada passou a representar um fardo para o time diante de pontas perigosos, o que o coloca em uma situação delicada perante Mourinho.

Os relatos indicam que o treinador português pode recorrer a usar Trent em partidas específicas que exijam controle de bola e construção das jogadas ofensivas, enquanto Dumfries será a primeira opção nos grandes confrontos que demandam solidez defensiva.

Essa decisão, caso seja executada, colocará Trent em um verdadeiro apuro, sobretudo porque ele se transferiu para o Real Madrid em busca de um lugar como titular que ainda não conquistou, e pode se ver novamente no banco de reservas nas partidas mais importantes.

O quadro completo só ficará claro nas próximas semanas, quando começarem os jogos oficiais e se definirem as opções finais de Mourinho, mas o que está claro até agora é que Trent Alexander-Arnold enfrenta o teste mais difícil de sua carreira com o Merengue, e seu futuro passou a estar pendurado por um fio.