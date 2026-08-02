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Real Madrid v Fiorentina - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

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Mourinho prepara a surpresa: astro do Real Madrid em uma verdadeira enrascada

Real Madrid
T. Alexander-Arnold
D. Dumfries
J. Mourinho
La Liga
Espanha
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Quem é ele?

Trent Alexander-Arnold, astro do Real Madrid, enfrenta um choque inesperado que pode virar seus planos de cabeça para baixo, depois que o treinador José Mourinho começou a preparar uma surpresa tática capaz de colocar o lateral inglês em uma verdadeira sinuca durante a nova temporada.

O jornal espanhol "AS" afirmou que Mourinho começou a pender claramente para dar a Denzel Dumfries, recém-chegado da Inter de Milão, a preferência na posição de lateral-direito titular, após o amistoso contra a Fiorentina, no qual o teste com os dois laterais em conjunto mostrou resultados mistos.

Apesar de Trent ter passado uma temporada inteira com o time, as lesões recorrentes de que sofreu impediram que ele se impusesse como opção titular indiscutível, o que abriu bastante espaço para Dumfries competir com força pela posição.

A maior surpresa está no fato de que Mourinho, conhecido por sua preferência pelo lado defensivo forte, vê em Dumfries o jogador mais adequado à sua filosofia tática, especialmente porque o holandês possui capacidades defensivas melhores que as do seu concorrente inglês, o que confere ao time maior equilíbrio nas partidas difíceis.

Por outro lado, Trent sabe que seus pontos fortes residem no excelente controle de bola e na capacidade de se articular com os meio-campistas, mas sua contribuição defensiva limitada passou a representar um fardo para o time diante de pontas perigosos, o que o coloca em uma situação delicada frente a Mourinho.

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Os relatos indicam que o treinador português pode recorrer ao uso de Trent em partidas específicas que exijam controle de bola e construção de jogadas, enquanto Dumfries será a primeira opção nos grandes confrontos que demandam solidez defensiva.

Essa decisão, caso seja executada, colocará Trent em uma verdadeira sinuca, especialmente porque ele se transferiu para o Real Madrid em busca de um lugar como titular que ainda não conquistou, e pode se ver novamente no banco de reservas nas partidas mais importantes.

O quadro completo só ficará claro nas próximas semanas, quando as partidas oficiais começarem e as opções finais de Mourinho se definirem, mas o que está evidente até agora é que Trent Alexander-Arnold enfrenta o teste mais difícil de sua carreira com os merengues, e seu futuro está pendurado por um fio.

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