Mourinho pede desculpas a Valverde: o português reconheceu seu erro antes do clássico?

O uruguaio Fede Valverde se impôs com força nos planos do português José Mourinho, treinador do Real Madrid, antes do confronto contra o Barcelona no Clássico, após apresentar uma atuação excepcional na posição de lateral-direito durante a vitória sobre o Leipzig, reacendendo o debate sobre a posição que ocupará no aguardado confronto.

O jornal espanhol "As" relatou que Valverde apresentou uma de suas melhores atuações na posição de lateral-direito em sua carreira, após brilhar na partida europeia, poucos dias antes do Clássico, reforçando os pedidos para que lhe seja dado um papel titular nessa posição, embora Mourinho já tivesse demonstrado anteriormente certa reserva quanto a utilizá-lo nela de forma contínua.

Os números de Valverde se impõem

Valverde disputou a partida inteira diante do Leipzig com a braçadeira de capitão, e apresentou uma atuação destacada tanto no aspecto defensivo quanto no ofensivo, após liderar a lista de jogadores na criação de chances, com um saldo de 3 oportunidades, além de ter sido o mais presente no último terço ofensivo, com 26 aparições.

O jogador do Real Madrid completou 81 passes, ocupando o segundo lugar nesse quesito, atrás de Dean Huijsen, que completou 97 passes, além de liderar a lista de jogadores em desarmes bem-sucedidos com 4 intervenções, e ter sido o que mais tocou na bola durante a partida, com um saldo de 116 toques.

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Valverde ficou em segundo lugar em recuperações de bola, com um saldo de 5 vezes, além de ocupar o segundo lugar em cruzamentos, com dois cruzamentos, e o quarto em finalizações, com duas finalizações, em estatísticas que refletem a dimensão de sua influência na atuação da equipe.

O brilho de Valverde não se limitou às funções ofensivas, já que demonstrou uma clara solidez defensiva, e não permitiu que o ponta Nusa o superasse mais de uma vez durante os 90 minutos, aproveitando sua capacidade de se movimentar entre as linhas, dar suporte ao meio-campo e avançar com a bola até as zonas ofensivas.

Mourinho elogia Valverde apesar de suas ressalvas

Mourinho elogiou a atuação de Valverde após o confronto contra o Leipzig, destacando sua solidez defensiva e sua capacidade de avançar e agregar ofensivamente.

O treinador português afirmou: "Valverde foi sólido defensivamente, e depois avançou de maneira excelente. A equipe foi muito flexível naquela região, e muito criativa naquele lado".

Esse elogio vem após Mourinho, em suas primeiras declarações, ter demonstrado reserva quanto a depender de Valverde na posição de lateral-direito de forma contínua, apontando que a equipe possui apenas um jogador com suas características, e que utilizá-lo nessa posição seria em um âmbito limitado, preferindo aproveitá-lo nas funções ofensivas.

Mas Valverde atuou na posição de lateral-direito durante os confrontos contra Villarreal, Roma, Sevilla e Leipzig, apresentando uma série de atuações que reforçaram a convicção da torcida em sua capacidade de ocupar essa posição com eficiência.

Onde Valverde vai jogar contra o Barcelona?

O brilho de Valverde coloca Mourinho diante de várias opções táticas antes do Clássico, já que escalá-lo na posição de lateral-direito afetará as escolhas do treinador para as posições ofensivas, enquanto utilizá-lo no meio-campo ou na ponta-direita lhe dá a oportunidade de aproveitar suas capacidades na criação de jogadas e no avanço em direção ao gol.

Segundo o jornal "As", o cenário mais provável é a continuidade de Valverde na posição de ponta-direita, embora seus níveis recentes na posição de lateral tenham reaberto a discussão sobre a possibilidade de contar com ele atrás da ponta durante o confronto contra o Barcelona.

Parece que Mourinho não revelará suas cartas cedo, especialmente porque a posição de Valverde afetará a distribuição das funções dentro da escalação titular, seja na linha defensiva, no meio-campo ou no terço ofensivo.

O jornal apontou que o jogador se tornou mais receptivo à ideia de jogar na posição de lateral-direito, após essa função ter gerado discussão em períodos anteriores, apresentando agora níveis que sustentam a possibilidade de contar com ele nela de forma mais ampla.