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FBL-EUR-C1-AEK-REAL MADRIDAFP
Hussein Hamdy
Traduzido por

Mourinho: Passei mal diante do Valencia, e foi isso que disse ao meu amigo Aguirre

J. Mourinho
J. Aguirre
Valencia x Real Madrid
Valencia
Real Madrid
La Liga
Portugal
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Espanha

Por que o treinador português irá para a América?

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José Mourinho, treinador do Real Madrid, afirmou que seus jogadores sofrem com um forte desgaste físico por causa da pressão dos jogos seguidos, isso após a vitória sobre o Valencia por 3 a 0, pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol.

Mourinho passou a ocupar o primeiro lugar na lista dos treinadores com mais vitórias na história de La Liga, entre os técnicos que disputaram pelo menos 100 partidas.

Mourinho disse, na coletiva de imprensa após a partida:"Meus recordes? Me dizem que temos que vencer o próximo jogo. Nesta vida, os números bonitos são esquecidos, e nós não nos alimentamos dos números do passado, mas do presente. Eu não sabia desse número, mas é motivo de orgulho para mim. O Campeonato Espanhol teve a presença de treinadores de alto nível, e estar entre esses números representa um grande orgulho".

E acrescentou: "Mantivemos a calma e não fomos atrás de responder às provocações. O cartão vermelho me pareceu muito claro, já o cartão amarelo que o Mbappé recebeu, eu achava que poderia ter sido deixado o jogo seguir. Acho que o árbitro fez um trabalho muito bom".

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Mourinho prosseguiu: "Não sei se um dia me tornarei treinador de alguma seleção nacional, mas, se isso acontecer, serei muito chato com os clubes, e vou pensar no meu próprio interesse, e por isso não tenho a coragem de ligar para ninguém agora".

E continuou: "Os treinadores de seleção certamente não querem que nenhum jogador se machuque por causa do acúmulo de jogos e do desgaste. Espero que a sorte esteja do nosso lado".

Real Madrid segue evoluindo

Mourinho completou: "Isso me deixa feliz, porque não vivemos um estado de caos em nenhum momento. Mantivemos a calma, entendemos as razões da nossa derrota e seguimos trabalhando com tranquilidade".

E emendou: "Vou lutar para que todos mantenham o equilíbrio durante os bons momentos. Vencer jogos com um time do tamanho do Real Madrid não deve se transformar em um estado de loucura e alegria exagerada, mas deve ser algo natural".

Mourinho está com febre

O treinador português disse, brincando: "Estou completamente esgotado. Sinto cansaço e estou com febre. Se eu me recuperar, vou ao campeonato de futebol americano".

Mourinho revelou que conversou com seu amigo Aguirre após a partida, dizendo: "Saí direto para falar com meu amigo Aguirre. Disse a ele para não ficar triste, porque os jogadores do meu time são muito melhores que os dele. O Aguirre não é o problema, pois quando você tem jogadores como os que eu tenho, sua chance de vencer é maior".

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