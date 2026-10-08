O Real Madrid realizou seu treino na manhã desta quinta-feira com a participação de todos os seus jogadores convocados pelas seleções, embora alguns deles não se juntem ao grupo até amanhã, ou seja, um dia antes da partida de sábado contra o Villarreal, no estádio Santiago Bernabéu, pela oitava rodada do Campeonato Espanhol.

É o caso de Jude Bellingham, Trent Alexander-Arnold e Marc Cucurella, que treinaram separadamente do grupo, segundo informou o jornal "Marca".

Mas a pergunta mais importante segue sendo a participação de Fede Valverde, que treina em ambientes fechados e não foi descartado da partida da liga contra o Villarreal, apesar de ter sofrido uma entorse de terceiro grau no tornozelo durante o dérbi de Madri, no último dia 20 de setembro.

A participação de Valverde diante do Villarreal parece improvável, dada a gravidade da lesão, especialmente porque ele ainda não treinou com seus companheiros.

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Ainda assim, todos os indícios apontam que, caso ele não esteja apto para esta partida, o uruguaio estará pronto para o jogo contra a Roma, na próxima quarta-feira, pela Liga dos Campeões.

Tanto Raúl Asencio quanto Ferland Mendy e Rodrygo seguem seu programa de recuperação, e são desfalques confirmados dos gramados no período atual.

Por outro lado, o técnico do Real Madrid comemorou o retorno de Kylian Mbappé, que se lesionou na primeira partida com a França durante a data Fifa, mas estará disponível para atuar no Campeonato Espanhol após completar a maior parte de seu período de recuperação em Paris, com a aprovação do clube, assim como Ibrahima Konaté, que se recuperou da lesão no ligamento colateral que sofreu no fim de setembro durante sua participação com a seleção francesa.



