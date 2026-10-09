José Mourinho, treinador do Real Madrid, defendeu com firmeza seu astro francês Kylian Mbappé, em meio à polêmica em torno de sua vida pessoal no período recente, considerando que o que vem sendo publicado sobre ele ultrapassou os limites do razoável. O português também acusou os meios de comunicação de buscarem crises, apesar de existirem outras questões de grande porte no mundo do futebol.

As declarações ocorreram durante coletiva de imprensa nesta sexta-feira, antes do confronto contra o Villarreal, no próximo sábado, pelo Campeonato Espanhol, em resposta a uma pergunta sobre o alvoroço em torno de Mbappé e se seria exagerado submeter sua vida pessoal a tanto escrutínio, em meio a comentários sobre uma possível reação da torcida do time no estádio Santiago Bernabéu durante a partida de amanhã.

Mourinho afirmou, segundo o jornal espanhol "As": "Se houver uma reação de raiva da torcida do Real Madrid contra Mbappé, será uma grande vitória para vocês (os meios de comunicação)".

E acrescentou: "Questões enormes, como o caso do Manchester City, ou aquela velha história sobre a qual vocês gostam de falar, ou a situação difícil no meu país com Cristiano Ronaldo e seu treinador, não foram suficientes para alimentar o trabalho de vocês. O Real Madrid é o Real Madrid, e sempre é preciso encontrar algo para comentar".

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"O que está acontecendo é ridículo"

Ao ser questionado se o alvoroço em torno de Mbappé era exagerado, respondeu: "Exagerado? A coisa é ridícula".

Sobre até que ponto os meios de comunicação têm o direito de abordar a vida pessoal dos jogadores, Mourinho disse: "Para mim, o jogador é jogador 24 horas por dia. E qualquer coisa importante ou negativa que ele faça em sua vida pessoal sempre tem repercussões. Eu acredito que o jogador continua sendo um ser humano, e tem o direito de errar, mas precisa ter senso de responsabilidade".

E prosseguiu: "Estou na Espanha há 13 anos, e vocês me conhecem, eu não minto. Posso tentar escapar de uma pergunta ou lidar com inteligência com uma questão complexa, mas não minto em nada. Se me perguntarem qual jogador vai começar a partida, não vou dizer, mas também não vou afirmar que ele não vai jogar para depois escalá-lo".

Mourinho responde aos rumores sobre Mbappé

Mourinho esclareceu, em resposta aos rumores, que os jogadores do Real Madrid cumpriram, no período passado, o programa estabelecido para eles, tanto no que diz respeito a se juntar às suas seleções quanto a descansar, destacando que os lesionados voltaram rapidamente ao centro de treinamento de Valdebebas para passar pelos exames e iniciar os programas de recuperação.

E disse: "Tudo estava claramente definido, e todos cumpriram. Os jogadores lesionados se apresentaram imediatamente em Valdebebas, passaram pelos exames e tiveram seus planos de recuperação estabelecidos".

Acrescentou que alguns jogadores, como Arda Güler, que estava suspenso da quarta partida internacional, tiveram dois dias extras de descanso, enquanto os que têm lesões importantes continuaram a se apresentar diariamente ao clube, entre eles Fede Valverde e Ibrahima Konaté.

Em relação a Mbappé especificamente, esclareceu que o jogador passou pelos exames médicos dentro do clube, e também consultou uma instância médica externa por causa do histórico de problemas que sofreu no joelho, afirmando haver concordância entre os resultados dos exames e o plano de recuperação estabelecido para ele.

"Esse é um dos objetivos de vocês"

Sobre se compreenderia a situação caso alguns torcedores do Real Madrid demonstrassem raiva contra Mbappé durante a partida contra o Villarreal, Mourinho disse: "Esse é um dos objetivos de vocês. Não é preciso ser Einstein para entender que esse é o objetivo. Não quero falar sobre a quem me refiro, pois posso estar enganado, mas é um dos objetivos. Já quanto à torcida do Bernabéu, não vou comentar sua postura, pois eu a respeito".

E continuou: "Espero que a torcida do Bernabéu seja capaz de ter justiça. E ter justiça significa ter inteligência, ler nas entrelinhas, entender as dinâmicas e perceber os objetivos".

E completou: "Garanto a vocês que qualquer jogador do Real Madrid que não se comporte à altura de um jogador do Real Madrid, ou que falhe no cumprimento de seus deveres como jogador, ou que não cumpra suas responsabilidades como jogador ou como cidadão, vocês não o verão no banco de reservas. Vocês não terão a oportunidade de soltar vaias contra ele, porque ele estará em casa. Não lhe darei a oportunidade de sentar no banco de reservas".

Mas enfatizou que "Mbappé vai jogar, e nem sequer estará no banco de reservas. Tenho certeza de que ele não descumpriu seus compromissos com o Real Madrid".

"A busca pelos problemas"

O treinador português criticou o que descreveu como a busca constante por crises, citando uma série de fatos que geraram polêmica recentemente em torno dos jogadores do Real Madrid.

Referiu-se às reportagens que falaram da presença de Mbappé em uma boate, esclarecendo que o local sediava um evento especial dentro da Semana de Moda de Paris, e não uma boate no sentido corrente.

Mourinho também ironizou as reportagens relacionadas ao uso de uma bicicleta pelo jogador na Suíça, dizendo que o caso se limitou a bicicletas para o deslocamento entre as instalações comuns dentro de um hotel composto por pequenas unidades, e não como foi retratado, como se ele estivesse participando de uma corrida de bicicletas ao redor da Suíça.

Abordou ainda o episódio de Dean Huijsen, de quem se disse que estava parado em frente à casa de Peter Lim enviando uma mensagem, antes de a história se transformar na imagem de alguém dirigindo a 200 quilômetros por hora na autoestrada enquanto usava o celular.

O português apontou um lado positivo relacionado ao time, dizendo que, pela primeira vez em 10 anos, o Real Madrid chega à metade de outubro sem novas lesões da temporada atual, esclarecendo que as lesões existentes remontam à temporada passada.

E acrescentou em tom irônico: "Essa é uma boa história, mas vocês não gostam dela".