José Mourinho, técnico do Real Madrid, afirmou que o interesse do time merengue está acima de qualquer outra consideração, destacando que não prejudicará o Real em benefício de Vinicius Junior.

O jornal Sport publicou as declarações de Mourinho durante a coletiva de imprensa de apresentação da partida contra o Valencia, neste sábado, pela 12ª rodada de LaLiga.

O treinador português disse: "Vinicius? O Real é o mais importante. Eu não prejudicaria o time, por vontade própria, em benefício de um jogador".

E prosseguiu: "Poderíamos ter agido dessa forma durante as duas últimas partidas da Liga dos Campeões, mas, quando Vinicius voltar à sua condição normal e ficar disponível, vou lidar com a situação dele conforme achar apropriado".

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E ressaltou: "Quero que o time pense em cada partida separadamente, mas eu, como treinador, preciso pensar na sequência de jogos que nos aguarda. E, com certeza, a partida contra o AEK Atenas foi adequada para Vinicius e para dar descanso a um jogador como Arda Güler, que vinha enfrentando alguns problemas".

E destacou: "O treinador deve fazer tudo o que estiver ao seu alcance para que seus jogadores cheguem ao mais alto nível possível, testar diferentes estratégias de jogo ou de gestão dos assuntos dos jogadores, e acreditar sempre no potencial de seus jogadores".

Mourinho frisou: "O jogador ruim continuará ruim por mais que você tente, já o jogador bom continuará sendo um bom jogador por mais momentos negativos que passe".

E explicou: "Se o jogador que disputou a partida de Atenas não fosse Vinicius, mas sim um jogador comum, teríamos considerado sua atuação boa. Ele fez uma boa partida, mas não foi excepcional. E como a expectativa sobre Vinicius é sempre que ele apresente o nível que me eliminou da Liga dos Campeões na temporada passada, temos que continuar trabalhando em todos os níveis".

E frisou: "Há uma coisa muito importante para mim, que é o fato de a relação dele com os companheiros ser boa, com todos sem exceção. E quando chega o momento decisivo, ou seja, a hora de definir quais jogadores vão atuar, o interesse do time deve estar sempre acima do interesse de qualquer jogador".