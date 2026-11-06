Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
FBL-EUR-C1-REAL MADRID-LEIPZIGAFP
Traduzido por

Mourinho: não vou prejudicar o Real por causa de Vinícius

Valencia x Real Madrid
Valencia
Real Madrid
La Liga
J. Mourinho
Vinicius Junior
Espanha
Brasil

Um jogador ruim continuará sendo ruim por mais que você tente

Futebol Grátis
Caze TV

CazéTV

✅ Possui o pacote principal de direitos da LaLiga no Brasil até 2032, garantindo transmissões ao vivo de todos os grandes jogos, incluindo o El Clásico entre Real Madrid e Barcelona.

✅ Não exige operadora de TV ou assinatura de streaming; basta abrir o aplicativo do YouTube em qualquer Smart TV, celular, tablet ou console de videogame.

✅ Complementa a transmissão ao vivo com uma forte presença nas redes sociais, oferecendo resumos, cortes e interações diretas com os torcedores brasileiros.

Preço inicialR$ 0,00 por mês
Alternativa Linear
SportyNet Logo

SportyNet

✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal.

✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora.

✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming.

Preço inicialR$ 0,00

José Mourinho, técnico do Real Madrid, afirmou que o interesse do time merengue está acima de qualquer outra consideração, destacando que não prejudicará o Real em benefício de Vinicius Junior.

O jornal Sport publicou as declarações de Mourinho durante a coletiva de imprensa de apresentação da partida contra o Valencia, neste sábado, pela 12ª rodada de LaLiga.

O treinador português disse: "Vinicius? O Real é o mais importante. Eu não prejudicaria o time, por vontade própria, em benefício de um jogador".

E prosseguiu: "Poderíamos ter agido dessa forma durante as duas últimas partidas da Liga dos Campeões, mas, quando Vinicius voltar à sua condição normal e ficar disponível, vou lidar com a situação dele conforme achar apropriado".

Próximas partidas
VAL

VAL

La Liga

07 de nov. de 2026

RMA

RMA

E ressaltou: "Quero que o time pense em cada partida separadamente, mas eu, como treinador, preciso pensar na sequência de jogos que nos aguarda. E, com certeza, a partida contra o AEK Atenas foi adequada para Vinicius e para dar descanso a um jogador como Arda Güler, que vinha enfrentando alguns problemas".

E destacou: "O treinador deve fazer tudo o que estiver ao seu alcance para que seus jogadores cheguem ao mais alto nível possível, testar diferentes estratégias de jogo ou de gestão dos assuntos dos jogadores, e acreditar sempre no potencial de seus jogadores".

Mourinho frisou: "O jogador ruim continuará ruim por mais que você tente, já o jogador bom continuará sendo um bom jogador por mais momentos negativos que passe".

E explicou: "Se o jogador que disputou a partida de Atenas não fosse Vinicius, mas sim um jogador comum, teríamos considerado sua atuação boa. Ele fez uma boa partida, mas não foi excepcional. E como a expectativa sobre Vinicius é sempre que ele apresente o nível que me eliminou da Liga dos Campeões na temporada passada, temos que continuar trabalhando em todos os níveis".

E frisou: "Há uma coisa muito importante para mim, que é o fato de a relação dele com os companheiros ser boa, com todos sem exceção. E quando chega o momento decisivo, ou seja, a hora de definir quais jogadores vão atuar, o interesse do time deve estar sempre acima do interesse de qualquer jogador".

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google