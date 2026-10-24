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Hussein Hamdy
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Mourinho: não vou mudar o plano do Real por causa de Yamal, e a pergunta de Flick é incompreensível

J. Mourinho
H. Flick
L. Yamal
La Liga
Portugal
Alemanha
Espanha

O Real Madrid vai reagir no Clássico?

O técnico do Real Madrid, José Mourinho, falou sobre o confronto diante do Barcelona, neste domingo, pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol.

Mourinho afirmou, na coletiva de imprensa da partida: "Estamos passando por um bom momento, jogando bem e marcando gols, mas o que fizemos antes não tem valor em um Clássico e não terá nenhum impacto. É uma partida completamente diferente".

E acrescentou: "Lições da derrota do Barcelona por 4 a 0 diante do Paris? Não acredito que uma derrota em uma única partida vá mudar o estado psicológico da equipe ou o seu nível de confiança. Da mesma forma, isso também não mudaria o meu estado se tivéssemos perdido para o Leipzig pelo placar de 4 a 1".

Mourinho foi questionado: "Você vai montar um plano especial para parar Lamine Yamal?". E respondeu: "Todos os jogadores do Barcelona são bons, e o mesmo vale para o Real Madrid. Ele é um grande jogador, e os grandes jogadores devem ser respeitados. Mas há uma diferença entre respeitar o adversário e mudar os planos, as estruturas táticas e abrir mão da sua identidade. Não vamos fazer isso, nem diante dele nem diante de qualquer outro jogador que tenha essa qualidade excepcional".

Um jornalista pediu ao treinador português que desse sua opinião sobre Hansi Flick, técnico do Barcelona, e o "Special One" respondeu: "Não entendo as perguntas relacionadas aos adversários. Ele é um grande treinador e faz um trabalho excelente. O que vocês querem que eu diga?".

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