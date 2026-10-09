Mourinho: não posso fazer isso e não vou mentir sobre Diomande

José Mourinho, técnico do Real Madrid, alertou para a força do Villarreal antes do confronto entre as duas equipes, neste sábado, pela oitava rodada do Campeonato Espanhol.

O jornal AS publicou as declarações de Mourinho durante a coletiva de imprensa, na qual ele afirmou: "O Villarreal tem um nível elevado e joga bem, apesar de não ter atualmente a quantidade de pontos que merece, mas vai terminar a temporada em uma posição melhor".

O treinador português continuou: "Depois da derrota na última partida, passamos a precisar somar pontos, embora a preparação para o jogo contra o Villarreal não tenha sido fácil por causa da pausa internacional".

E acrescentou: "O Diomande vai jogar como titular? E ele pode atuar ao lado de Mbappé e Vinícius? Não vou responder se ele vai jogar ou não. Eu não minto, e não vou dizer a vocês quem vai jogar".

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E destacou: "O Real Madrid pode jogar com qualquer um de seus jogadores na frente, pois temos um grande número de jogadores de alta qualidade, mas nem todos podem jogar juntos".

E ressaltou: "Se eu quiser escalar quatro atacantes, posso fazer isso. Jogamos com seis jogadores ofensivos nos minutos finais contra o Elche, mas não podemos jogar com sete jogadores ofensivos juntos se quisermos manter o equilíbrio".

E explicou: "Esperar mudanças ou papéis diferentes para alguns jogadores? Durante esta primeira fase, descobrimos muitas coisas boas, assim como encontramos coisas que precisam ser melhoradas. Mas isso não significa que seja necessário fazer mudanças radicais. Isso exige trabalho e tempo".

Mourinho enfatizou: "Não posso chegar aqui e, depois de apenas um ou dois dias, dizer que vamos começar a jogar com cinco defensores e quatro jogadores no meio-campo, e que vamos mudar a posição do lateral. Não dá para fazer isso dessa maneira".

E destacou: "O Real Madrid está passando por um momento um pouco complicado. E no clube merengue, coisas consideradas normais em outros clubes se transformam em grandes questões".

E concluiu: "O Real Madrid tem parte da responsabilidade por isso, porque conquistou muitas vitórias ao longo dos últimos dez anos, e antes disso também, de modo que tudo passou a ter uma dimensão diferente".