O técnico do Real Madrid, José Mourinho, falou sobre o confronto diante do Barcelona, neste domingo, pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol.

Mourinho disse, na coletiva de imprensa da partida: "Estamos passando por uma boa fase, jogamos bem e marcamos gols, mas o que fizemos antes não tem valor no clássico e não terá nenhum impacto. É uma partida completamente diferente".

E acrescentou: "Lições da derrota do Barcelona por 4 a 0 diante do Paris? Não acredito que uma derrota em um único jogo vá mudar o estado psicológico da equipe ou o nível de confiança dela. Da mesma forma, isso também não mudaria o meu estado se tivéssemos perdido para o Leipzig por 1 a 4".

Mourinho foi questionado: "Você vai montar um plano especial para parar Lamine Yamal?". E respondeu: "Todos os jogadores do Barcelona são bons, e o mesmo vale para o Real Madrid. Ele é um grande jogador, e os grandes jogadores devem ser respeitados. Mas há diferença entre respeitar o adversário e mudar os planos e as estruturas táticas, abrindo mão da sua identidade. Não vamos fazer isso, nem diante dele nem diante de qualquer outro jogador que tenha essa qualidade excepcional".

Um jornalista pediu ao treinador português que opinasse sobre Hans Flick, técnico do Barcelona, e o "Special One" respondeu: "Não entendo as perguntas relacionadas aos adversários. Ele é um grande treinador e faz um excelente trabalho. O que querem que eu diga?".