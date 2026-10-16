O Real Madrid conseguiu aproveitar as bolas paradas nesta temporada, marcando 7 gols por meio delas, depois de ter se limitado a 12 gols na temporada passada.

A questão ficou evidente quando o Merengue conseguiu marcar 3 gols de bola parada na partida contra a Roma, pela Liga dos Campeões da Europa, todos após 3 cobranças de falta de canto executadas por Güler, confirmando mais uma vez o êxito dos planos táticos adotados pelo treinador José Mourinho.

O jornal AS informou que Mourinho dedica várias horas durante a semana à preparação das bolas paradas em Valdebebas, além de relembrar aos jogadores os planos que a equipe vai adotar em cada partida na sessão de treino que antecede o confronto.

É natural que as bolas paradas recebam maior atenção na preparação para as partidas classificadas como grandes confrontos, porque jogos desse tipo muitas vezes são decididos por detalhes mínimos.

Próximas partidas RMA La Liga 15:00 SEV Assistir

Quatro gols do Merengue vindos de bolas paradas foram marcados no Campeonato Espanhol, sendo um de cobrança de falta de canto e três de cobranças de falta, enquanto os outros três gols foram marcados na noite excepcional em Roma.

O número é chamativo, considerando que, na temporada passada, sob o comando de dois treinadores pertencentes à escola moderna de treinamento, Xabi Alonso e Álvaro Arbeloa, o Real Madrid marcou 12 gols de bola parada, todos no Campeonato Espanhol, sendo 6 gols de cobranças de falta de canto e outros 6 de cobranças de falta.

Pedro Machado é o responsável por conduzir o trabalho relativo às bolas paradas ofensivas em Valdebebas, mas toda a comissão técnica participa desse trabalho, que está sob a supervisão de Mourinho, dono da decisão final sobre a adoção de qualquer plano a ser executado. No aspecto defensivo, Sami Khedira se encarrega de supervisionar a organização da equipe diante das bolas paradas. Mesmo assim, o trabalho é executado como uma missão coletiva e um esforço conjunto entre os integrantes da comissão técnica.

Mourinho encarnou esse espírito coletivo quando a equipe marcou o primeiro de seus gols em sua segunda passagem diante do Espanyol, no estádio Cornellà-El Prat, aos nove minutos de jogo. O gol veio de uma cobrança de falta executada por Güler, que Jude Bellingham desviou de cabeça para as redes. Naquele momento, Mourinho saltou do banco de reservas com entusiasmo e foi abraçar seus auxiliares, em um sinal público de reconhecimento à eficácia do trabalho que realizam.

Pedro Machado, ao lado de João Tralhão, é um dos auxiliares mais próximos de Mourinho. Os dois começaram a trabalhar juntos durante o período em que o treinador português comandou o Fenerbahçe, e depois ele o levou consigo para o Benfica e, de lá, para o Real Madrid.

Nas duas últimas temporadas, Mourinho se cercou de um grupo de pessoas que reúne experiência e jovens profissionais ambiciosos, com grande vontade de alcançar o sucesso no mais alto nível.

Além dos três gols que o Real Madrid marcou de bola parada no Estádio Olímpico de Roma e do gol que Bellingham fez aos nove minutos da primeira partida contra o Espanyol, em cobrança de falta executada por Güler, o próprio jogador turco marcou um gol de falta direta contra o Elche. Já os outros dois gols, marcados por Antonio Rüdiger e Kylian Mbappé, vieram de bolas paradas após Bernardo Silva executar uma das cobranças de falta de canto e das cobranças de falta.

De modo geral, Güler é o principal cobrador de bolas paradas do Real Madrid quando está em campo, já que a qualidade de suas finalizações com o pé esquerdo não deixa espaço para dúvidas sobre suas capacidades. Depois dele vêm Bernardo Silva e Trent Alexander-Arnold, e até mesmo Diomande, para assumir a tarefa de iniciar essas jogadas.