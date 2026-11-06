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imago-sport-1085570068.jpgZUMA Press Wire
Hussein Hamdy
Traduzido por

Mourinho ironiza decisão de LaLiga: deixará as estrelas do Real mais descansadas

J. Mourinho
F. Valverde
Valencia x Real Madrid
Valencia
Real Madrid
La Liga
Atlético de Madrid x Barcelona
Atlético de Madrid
Barcelona
Portugal
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Espanha

O técnico português está com medo do Valencia?

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O treinador do Real Madrid, José Mourinho, demonstrou preocupação com o duelo contra o Valencia no estádio Mestalla, destacando a dificuldade da partida diante das condições pelas quais seu time vem passando, após disputar um confronto desgastante contra o AEK Atenas, na Grécia.

Mourinho afirmou, durante a coletiva de imprensa para o jogo contra o Valencia: "Esta é uma das partidas mais difíceis de todo o Campeonato Espanhol".

E acrescentou o técnico português: "O treinador do Valencia é extremamente difícil, tem uma grande experiência, sabe o que quer e possui uma filosofia de trabalho clara com as equipes, por isso será um jogo muito complicado. Sinto medo da partida de amanhã, e me refiro ao medo entre aspas".

O alerta de Mourinho veio acompanhado de uma reflexão sobre o equilíbrio entre a necessidade de descanso dos jogadores e a obrigação de se apresentarem às suas seleções nacionais diante da próxima data Fifa, explicando: "A seleção nacional não é problema meu, e não me preocupa em nada que um jogador tenha a honra de representar seu país. O problema, para mim, é o jogo de amanhã, contra uma equipe que está pronta, que teve uma semana inteira para se preparar para o confronto, e que é comandada por um treinador que não se preocupa com a maneira como seu time vai jogar".

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Permanência no centro de treinamentos: uma crítica irônica à LaLiga

No mesmo contexto, Mourinho revelou ter recorrido a algumas medidas para ajudar seus jogadores a recuperarem as forças, após o retorno da Grécia, dizendo: "Chegamos às três da manhã, mas ficamos em Valdebebas, e nenhum jogador foi para casa, para conseguir duas horas a mais de sono".

Sobre o estado físico dos jogadores, disse: "Os indicadores que recebi são positivos, e não há necessidade de exagerar e retratar as coisas de forma trágica".

O técnico português aproveitou a pergunta sobre as medidas de descanso concedidas aos jogadores para direcionar uma crítica irônica à Liga Espanhola, por causa da realização da partida no sábado, dizendo: "Amanhã vão jogar Konaté e Huijsen. E graças à decisão de realizar o jogo no sábado, os jogadores que vão se apresentar às suas seleções estarão recuperados, e eu lhes darei um dia de descanso".

Valverde: um capitão de categoria especial

O Real Madrid voltou de Atenas com uma nova convicção sobre a multiplicidade de funções de Fede Valverde e sua capacidade de agregar em diferentes posições, além de sua evolução no âmbito da liderança como capitão do time.

Mourinho disse sobre o jogador: "Não posso compará-lo com o que era na temporada passada, porque eu não o conhecia naquela época. É um profissional magnífico, amigo dos companheiros, e não precisa ser uma voz presente a cada segundo, mas está sempre ali como exemplo para todos. Ter recebido oficialmente a braçadeira de capitão lhe deu um senso de responsabilidade, porque usar a braçadeira de capitão do Real Madrid não é algo fácil".

Sua posição sobre o cancelamento da rodada após a morte de Jesús de Miguel

Mourinho foi questionado sobre sua posição a respeito do pedido de cancelamento das partidas da rodada, após a trágica morte de Jesús de Miguel.

O técnico português disse: "De acordo com as informações que recebi, haverá uma bela homenagem, e vejo que isso carrega um significado importante. Se fosse possível conversar com Jesús e fazer-lhe a pergunta, essa seria a decisão ideal, mas como isso é impossível, apenas sua família e seus companheiros podem responder o que Jesús preferiria, e se ele gostaria que não houvesse partidas de futebol, ou que fosse lembrado por meio de uma homenagem bela e abrangente por parte de todo o futebol espanhol".

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