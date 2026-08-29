Mourinho ironiza com jogador: seus músculos são exatamente iguais aos meus

José Mourinho, técnico do Real Madrid, falou sobre a ideia de realizar concentrações de treino, além de elogiar Jude Bellingham e comentar a situação de Thiago Pitarch, antes de enfrentar o Málaga, seu adversário na terceira rodada do Campeonato Espanhol, amanhã, domingo, no estádio Bernabéu.

Sobre as concentrações de treino, Mourinho disse, durante a coletiva de imprensa de apresentação da partida: "Existem dois tipos de concentração: o tipo de que você fala, em que nos reunimos e dormimos em um hotel em Valdebebas. Já a concentração que me interessa está aqui, na minha cabeça. Não tem nada a ver com dormir em um hotel, está aqui".

Leia também

Em vídeo: início arrasador — Al-Saibari deixa sua dupla marca em sua estreia na Bundesliga

Antes do fim da janela de transferências: Newcastle estuda a contratação de astro do Marrocos

E acrescentou: "Às vezes eu penso, e isso me entristece, que tudo o que vemos (nas concentrações) são exercícios de aquecimento e treinos rápidos. No meu outro trabalho, há uma grande concentração. É isso o que me interessa. Dormir ou não depende das circunstâncias".

E prosseguiu: "Não vamos dormir hoje. Temos uma reunião tática agora, e comemos juntos. Ficaremos juntos por um pouco mais de tempo e depois nos encontraremos de manhã. Eu, Espi e Cucurella dormimos aqui, já os demais voltarão para suas casas".

Bellingham e Pitarch

Sobre o papel do jogador inglês Jude Bellingham na equipe, Mourinho disse: "É um jogador único no seu gênero e importantíssimo para o time. Possui múltiplos talentos, físicos, mentais e táticos, além de habilidade para recuperar a bola, capacidade de finalização e força nas bolas aéreas. É um jogador impressionante".

E completou: "Compreendo os questionamentos, mas estou muito feliz com todos. Como eu disse, temos aqui grandes jogadores, grandes jogadores de verdade. A equipe precisa funcionar como uma unidade integrada. A torcida do Real Madrid vai ao Bernabéu para ver esses jogadores capazes de mudar o rumo da partida, mas também vai para ver uma equipe que joga como uma unidade integrada, e que sofre, luta e domina como uma unidade integrada. Eu sou o treinador desta equipe, e admiro muito os jogadores que tenho".

A respeito do jovem jogador Thiago Pitarch, Mourinho declarou: "Com Arbeloa fez uma atuação excelente na defesa. Já no ataque, a situação é diferente, e ele enfrentou dificuldades. Mas soube lidar bem com os jogadores. Não há um único jogador na Castilla de quem eu não goste. Thiago mostrou que já não é adequado para jogar na Castilla. Eu o admiro muito. Ele faz parte deste grupo composto por 21 jogadores".

E prosseguiu: "Temos Arribas, Ceres e Sistero, além de dois goleiros no banco de reservas pela falta de opções disponíveis. Quando ele (Pitarch) estiver pronto, se juntará à equipe e terá a oportunidade de jogar. Eu sempre digo a ele que os músculos das suas pernas são exatamente como os meus, e que ele precisa trabalhar para fortalecê-los com treino sério".

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da "Kooora".



