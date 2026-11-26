Segundo o jornal Sport, Jude Bellingham escolheu o XM Label, o modelo mais caro, enquanto Kylian Mbappé repetiu a escolha pelo iX3.
Vinícius Júnior se manteve fiel ao i7, já o capitão Fede Valverde optou pelo carro mais barato, o iX2 xDrive30, com preço a partir de 59 mil euros.
Jude Bellingham ficou com o carro mais caro da nova frota da BMW para o Real Madrid.
Quatorze jogadores, entre eles Thibaut Courtois, Brahim Díaz e Antonio Rüdiger, pediram o mesmo carro escolhido por Jude Bellingham.
O XM Label escolhido por Bellingham, um híbrido plug-in de 748 cavalos, custa a partir de 194 mil euros na Espanha.
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O Santiago Bernabéu foi palco da cerimônia de entrega dos carros ao elenco principal do clube merengue.
A BMW Espanha patrocina o Real Madrid desde julho de 2022, quando substituiu a Audi nessa parceria.
Yan Diomande e Thiago Pitarch pediram o iX3, também escolhido por Mbappé.
Dos 26 jogadores que receberam as chaves de seus carros, apenas Valverde e Marc Cucurella escolheram modelos que nenhum outro jogador pediu.
O caso mais curioso é a escolha de Cucurella, que pediu o X7 xDrive60, o único modelo da marca que vem de série com três fileiras de bancos.
Mourinho escolhe um carro 100% elétrico
O técnico José Mourinho escolheu o mesmo carro de Eduardo Camavinga, o iX xDrive60, totalmente elétrico.
O X7 M60i xDrive escolhido por Cucurella é o único dos 27 carros entregues que não conta com sistema de recarga elétrica.
O carro tem três fileiras de bancos para sete pessoas e, sob o capô, um motor a gasolina de oito cilindros, auxiliado por um pequeno sistema elétrico.
Se o critério de comparação for a aceleração, é preciso olhar para o outro goleiro do Real Madrid. Andriy Lunin repetiu a escolha pelo M5, modelo que neste ano também foi escolhido por Éder Militão.