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José Mourinho, técnico do Real Madrid, se recusou a aceitar desde já a ideia de que seu time é favorito ao título da Champions League, apesar do início perfeito do Merengue na fase de liga. O português alertou que a corrida pelo troféu europeu ainda é longa e que os pequenos detalhes podem decidir os grandes confrontos.

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O Real Madrid lidera a fase de liga da Champions League após somar 100% de aproveitamento em seus cinco primeiros jogos. É o único time com 15 pontos e já garantiu matematicamente, no mínimo, uma vaga nos playoffs, a três rodadas do fim da fase.

Na entrevista coletiva desta sexta-feira, antes do duelo com o Deportivo Alavés, neste sábado, pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol, Mourinho foi questionado sobre o favoritismo de seu time para conquistar a Champions League: "Quero vencer o Alavés. Gosto muito do Kike (Sánchez Flores, técnico do Alavés) e tenho grande apreço por ele. Quanto à Champions League, ainda é muito cedo, e não sabemos como todos chegaremos aos jogos do mata-mata".

O técnico português acrescentou, segundo o jornal espanhol "AS": "Não quero disputar os playoffs, temos muitos jogos... Depois tem a Supercopa, a princípio duas partidas, e também a Copa do Rei. Estamos perto e precisamos de três ou quatro pontos".

Mourinho seguiu alertando para a dificuldade do caminho europeu: "A Champions League é decidida nos detalhes. Vejam o Bayern de Munique, que perdeu Harry Kane, e vejam o Paris Saint-Germain... Você pode chegar aos jogos decisivos sem jogadores importantes".

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Em seguida, Mourinho mirou as previsões feitas por modelos de inteligência artificial sobre as chances dos times na competição: "Tem gente que diz que somos favoritos, e depois tem o supercomputador de inteligência artificial... Isso é conversa fiada".

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O PSG tropeçou pela primeira vez na quinta rodada, ao ficar no empate com a Roma, enquanto o Bayern de Munique perdeu para o Lille em uma grande zebra.

Três dias são melhores que dois

Sobre o duelo com o Alavés, Mourinho destacou a importância da recuperação: "Dois dias entre os jogos é pouco, três dias é bom. Não teremos nenhum problema para recuperar os jogadores que atuaram na última partida".

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O técnico do Real Madrid elogiou o trabalho do comandante do Alavés: "Gosto muito do trabalho que o Kike faz no Alavés. No ano passado ele fez um trabalho importante, e neste ano também, com uma identidade muito clara. Temos pela frente mais um jogo difícil. Nosso objetivo é vencer, e na Champions League já chegamos aos 15 pontos. Temos que jogar e tentar conquistar os três pontos".

Huijsen está mais maduro

Mourinho falou longamente sobre o zagueiro Dean Huijsen e afirmou que a evolução defensiva do jogador também se reflete no desempenho ofensivo do time.

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"Defender bem significa ajudar o time a ficar melhor no ataque. Quando você se sente seguro atrás, pressiona mais à frente, e seus defensores ganham os duelos... Isso é trabalho defensivo, mas deixa marcas no trabalho ofensivo também", disse.

E acrescentou: "Em Roma ele era um menino e ainda tinha um caminho a percorrer, mas a Inglaterra e sua dificuldade o ajudaram a melhorar em muitas coisas. Minha visão de fora, acompanhando um menino de quem gosto muito, é que a temporada passada não foi boa para ele. Mas ele me conhece, e isso me ajudou a acelerar o crescimento dele".

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Na sequência, afirmou: "Pela idade, ele é um menino, mas é muito mais maduro. O Rüdiger é um companheiro importante para ele, foi assim na temporada passada e nesta também, assim como o Konaté. Ele está evoluindo muito e lidou bem com a frustração de não ir à Copa do Mundo, encarando a situação de forma positiva".

E encerrou, rindo: "Mas não vamos elogiá-lo demais, porque isso o prejudica depois. Sou o técnico dele e tento não ser bonzinho demais com ele".

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Mourinho rejeita comparação entre Bellingham e Zidane

Mourinho se recusou a comparar Jude Bellingham e Zinedine Zidane: "Não gosto de comparar jogadores de gerações diferentes. O Zidane foi um dos melhores jogadores de sua geração, e o Bellingham já se tornou um dos melhores jogadores da geração dele".

Vinícius não está em disputa com Diomande

Sobre a situação de Vinícius Júnior e as frequentes discussões sobre sua posição na escalação, Mourinho disse: "Tenho dificuldade para responder a algumas perguntas. Se estamos procurando a escalação ideal, para mim ela não existe".

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E explicou: "Na semana passada, o Vinícius tinha que ir embora, depois disseram que ele não podia jogar com o Diomande, agora ele não precisa mais sair, agora os dois têm que jogar juntos, agora o Arda é que sobra, e aí os fãs do Arda dizem que ele tem que jogar... As coisas não são assim".

Ele acrescentou: "O Vinícius melhorou, e isso é natural. O mais difícil é o time gostar de você, independentemente da forma como você joga. E essa foi a base que sustentou o Vini quando ele era atacado por vocês e pela torcida. Foram os companheiros que construíram a estrutura dele, e ele gosta muito dos companheiros e do Real Madrid. Ele quer ajudar e já chegou ao nível em que pode ajudar. Se ele vai jogar agora, aí é outra história".

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Mourinho reforçou que Vinícius e Diomande não estão em disputa direta: "Eles não são concorrentes, estamos todos do mesmo lado e temos o mesmo objetivo. Deu muito trabalho chegar a esse estado. Se eles marcarem, é gol do Real Madrid, e dentro do vestiário não importa para ninguém quem marcou".

O objetivo coletivo vai superar qualquer desentendimento

Sobre o clima no vestiário do Real Madrid, Mourinho afirmou: "Você sempre vai encontrar algumas caras insatisfeitas, mas até agora não tive nenhum problema com o vestiário. Estamos juntos há cinco meses e não tive problemas".

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E concluiu: "O problema pode acontecer, mas, se acontecer, o próprio vestiário vai absorvê-lo. Acho que nem vai chegar até mim. Vejo que todos os jogadores têm um objetivo em comum. O objetivo coletivo vai superar qualquer cara insatisfeita".