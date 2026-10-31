José Mourinho, técnico do Real Madrid, saiu em defesa de Kylian Mbappé em meio à polêmica envolvendo sua crise recente ligada à China e ao uso da inteligência artificial para falsificar imagens de rostos, elogiando a forma como ele lidou com a conquista da Bola de Ouro de 2026 por Harry Kane, antes de esclarecer sua posição sobre Vinícius Júnior e seu futuro no time titular da equipe merengue.

Durante a coletiva de imprensa realizada neste sábado, antes do confronto contra o Racing Santander neste domingo pelo Campeonato Espanhol, Mourinho afirmou sentir tranquilidade em relação à reação de seu clube e de sua estrela francesa diante da crise com a China.

O treinador português disse, em declarações reproduzidas pelo jornal espanhol "AS": "O que sinto é tranquilidade, porque o clube ao qual pertenço é o Real Madrid, e o jogador que tenho em meu time é Kylian Mbappé. O Real Madrid e Mbappé demonstraram classe em sua reação imediata, e sinto que os represento totalmente".

Mourinho: Mbappé é muito inteligente

Sobre o estado psicológico de Mbappé, e se os acontecimentos fora de campo o afetaram, o treinador português disse: "Não. Kylian é muito inteligente e maduro, tem uma autoconfiança muito elevada e, ao mesmo tempo, demonstra classe".

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E acrescentou, falando sobre a forma como a estrela francesa lidou com a conquista da Bola de Ouro por Harry Kane: "Na maneira como ele reagiu à vitória de Harry na Bola de Ouro, não vi nada além de classe e respeito. Há diferença entre saber que você é o melhor e respeitar outra pessoa que fez muito para ganhar um prêmio".

Mourinho abordou a polêmica ligada à China, considerando que ela reflete um dos riscos da era atual, diante da possibilidade de mau uso das tecnologias modernas, esclarecendo: "Esse é um dos riscos do mundo de hoje, em que o melhor que você pode fazer muitas vezes é não abrir a boca, porque há riscos que cercam muitas das coisas que você diz ou comenta".

O treinador português elogiou a postura de Mbappé e do clube, afirmando que ambos lidaram com o assunto com responsabilidade e classe, antes de acrescentar: "Da nossa parte, o assunto está encerrado. Não temos mais nada a fazer além disso".

"Vinícius? Eu o quero e preciso dele"

Quanto ao time titular, e à possibilidade de Mourinho contar com Federico Valverde na lateral, Bernardo Silva no meio-campo e um dos jogadores na ponta esquerda, o treinador negou estar prestes a definir uma escalação fixa ou pensar na situação de Vinícius Júnior de forma individual.

E disse: "Não penso na situação individual de Vinícius, e não tenho um time titular fixo. A escalação na qual me apoio hoje pode ser diferente daqui a duas semanas".

Ele explicou que a natureza do futebol moderno torna difícil depender de um grupo fixo de jogadores, acrescentando: "O futebol de hoje não é como era há 20 anos; tornou-se mais intenso e rápido, e as exigências físicas são muito maiores. Por isso, ficou muito difícil definir o time titular de uma equipe apenas citando os nomes, como acontecia no passado".

Mourinho destacou que prefere ter jogadores com características diferentes no meio-campo, mas ressaltou que isso tem a ver com sua filosofia de jogo, e não com a classificação dos jogadores em titulares e reservas.

Sobre a situação atual de Vinícius, o treinador português disse: "A situação de Vinícius agora é muito simples; ele não joga no campeonato (por causa da suspensão), mas participa da Liga dos Campeões da Europa. E eu o quero, quero muito. Espero que essa punição termine logo, porque eu o quero e preciso dele".

Mourinho ponderou, esclarecendo que suas declarações não significam a garantia de retorno do jogador ao time titular assim que a punição terminar, dizendo: "Isso não significa que eu esteja dizendo que ele será titular, mas também não será um problema. É um grande jogador que teremos dentro de um grupo muito bom".

Quando questionado se sentia que o Real Madrid ficou mais equilibrado com a ausência de Vinícius no time, Mourinho rejeitou essa interpretação, afirmando que seu objetivo é construir uma equipe coesa, quer os jogadores atuem como titulares, quer fiquem no banco de reservas.

Ele encerrou sua fala dizendo: "Vejo um grupo que trabalha para se tornar uma única equipe, seja em relação aos jogadores que atuam ou aos que ficam fora de campo. Trabalhamos segundo um modelo de jogo unificado, em termos de pressão, posicionamento das linhas e forma de construir os ataques. Esse time evolui, e depois você pode trocar dois ou três jogadores sem que isso o afete. Esse é o objetivo".