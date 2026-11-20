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José Mourinho, técnico do Real Madrid, se recusou a comentar a chegada de JJ Gabriel, promessa do Manchester United.

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Jay Gabriel segue com seu programa de treinamentos em Madri, à espera da aprovação da Fifa para concluir sua transferência para o clube merengue.

O Real Madrid se prepara para enfrentar o Celta de Vigo amanhã, sábado, pela 13ª rodada de LaLiga, no Santiago Bernabéu.

O jornal Sport publicou as declarações de Mourinho durante a entrevista coletiva de apresentação da partida, na qual ele foi questionado sobre a contratação de Jay Gabriel.

O treinador português admitiu que não teve contato com o jogador inglês, de 16 anos.

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"Não tenho nada a dizer. Não tenho nenhum conhecimento nem relação com jogadores que não trabalham comigo", disse Mourinho.

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Diante de possíveis rumores sobre a saída de Endrick, o técnico merengue deixou claro que sua posição não inclui permitir a saída do jogador brasileiro.

O treinador considera Endrick um jogador indispensável para a comissão técnica, algo que fez questão de esclarecer.

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O Real Madrid é mais importante que Endrick

"Ele está muito bem aqui. O Real Madrid é mais importante que Endrick. Gosto muito dele, e o técnico do Real Madrid precisa dele. Se os meus superiores decidirem coisas diferentes, temos que respeitar, mas Endrick é um jogador importante para mim", afirmou Mourinho.

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Sobre a renovação de contrato de Güler, ele comentou: "Ele é um talento extraordinário e está fazendo coisas que não fazia antes. Vejo a renovação do contrato dele como algo totalmente natural, porque Arda quer ficar no Real Madrid. Um dos melhores jogadores do mundo se juntou a um dos melhores clubes do mundo."

Mourinho não quis comparar as diferenças entre seu elenco atual e o time que comandou em sua primeira passagem, embora o elenco de 2026 pareça mais atraente para ele.

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"O grupo de 2010 era um time que se sacrificava para vencer. Por causa das circunstâncias pessoais deles e da natureza da minha personalidade naquela fase, a relação entre nós começou a mudar durante a nossa última temporada. Minha sensação era de que o trabalho estava concluído e de que seria melhor para o clube começar uma nova fase com um treinador de personalidade diferente da minha. Não poderiam ter escolhido alguém melhor do que Ancelotti como meu sucessor", disse.

Mourinho também fez um autoelogio, insinuando que não havia esgotado suas energias quando deixou o Real Madrid: "Voltei para a Inglaterra e ganhei a Premier League."

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Por fim, antes de encerrar a coletiva, Mourinho evitou entrar na polêmica em torno do futebol português.

Em um momento em que o futebol português vive uma fase muito delicada, depois que Cristiano Ronaldo se aposentou da seleção de uma forma que não foi a ideal, sem sequer comparecer à cerimônia em sua homenagem, Mourinho não quis opinar e se limitou a expressar seu desejo: "Como português, quero que a minha seleção vença. Quanto ao resto, não me envolvo."