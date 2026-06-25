Mourinho: Espero que os jogadores do Real Madrid percam na Copa do Mundo

O técnico português José Mourinho expressou seu desejo de ter os jogadores do Real Madrid de volta o mais rápido possível, para participarem da pré-temporada, mesmo que isso signifique a eliminação deles da Copa do Mundo.

O jornal “Sport” publicou as declarações de Mourinho durante uma entrevista com o ex-jogador de futebol Adibayo Akinfenwa, no podcast “Beast Mode On”.

Mourinho disse, em tom de brincadeira: “Espero que os jogadores do Real Madrid percam na Copa do Mundo e saiam de férias, porque quero contar com eles para participar da pré-temporada”.

Essa resposta irônica reflete a mentalidade do técnico português, que agora está focado no trabalho em Valdebebas e na preparação para a próxima temporada, com o objetivo de levar o Real Madrid de volta ao topo do futebol.

Durante a entrevista, Mourinho falou sobre sua personalidade, afirmando que o técnico que hoje retorna ao Real Madrid é muito diferente daquele que assumiu o comando do time pela primeira vez.

Ele disse: “Quando eu era mais jovem, era muito mais impulsivo. Não pensava no que ia dizer nem nas consequências das minhas palavras. Com a experiência, você aprende a controlar suas emoções de uma maneira diferente, mas sem perder sua essência. Não posso perder minha identidade”.

José Mourinho também revelou seu desejo de treinar uma seleção nacional no futuro.

Ele disse: “Meu ambiente natural é o futebol de clubes. Adoro treinar diariamente, disputar partidas três vezes por semana, conviver com os jogadores, trabalhar com eles, discutir com eles, abraçá-los e até dar um chute neles de vez em quando”.

E acrescentou: “Mas quando vejo a atmosfera emocionante da Copa do Mundo ou do Campeonato Europeu, sinto que é uma experiência que gostaria de viver”.