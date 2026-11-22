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José Mourinho, técnico do Real Madrid, admitiu, após a vitória sobre o Celta de Vigo no último sábado, que não esperava enfrentar uma partida tão difícil.

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Mourinho disse, em declarações destacadas pelo jornal espanhol "AS": "Normalmente, jogar no domingo é o cenário ideal depois da pausa, mas isso não é possível por causa da Liga dos Campeões. Vi jogadores sofrendo fisicamente, e eles não estavam em plena forma."

E acrescentou: "Obviamente estou um pouco frustrado, porque quero que joguemos melhor, mas ao mesmo tempo tenho orgulho deles. Do grupo que eles formam. E de conquistarmos três pontos importantes."

Sobre as qualidades de Espí, que marcou quatro gols em 93 minutos, Mourinho explicou: "Para jogadores com características específicas... e não quero dizer que ele não possa ser titular ou jogar 90 minutos... mas o estilo de jogo da equipe se baseia mais no jogo coletivo e na troca de passes. E nas movimentações por dentro. Já ele é um centroavante de área."

Ele completou: "Quando impomos nosso domínio sobre um adversário que só se defende, o estilo de jogo dele é aterrorizante. Tem muita qualidade dentro da área... joga de costas para o gol, cabeceia bem, ataca o primeiro e o segundo pau... tem muitíssimas características de um centroavante de área."

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E prosseguiu: "A história está cheia de pessoas como ele, que decidem jogos sem jogar muitos minutos. Estamos felizes com ele. E ele é o tipo de garoto que não entra em conversas sobre se Kylian deveria ficar no banco ou se ele deveria jogar mais..."

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E seguiu: "Ele sabe que está evoluindo e tem o respeito do treinador e dos companheiros, assim como da torcida. Ele está feliz. E espero ter oportunidades de dar a ele também jogos como titular, ou 90 minutos, ou mais tempo em campo."

Mourinho também comentou as vaias contra sua equipe: "Acho que você entendeu que eu não estava criticando a torcida. E nunca farei isso. Porque a decisão é deles. Mas fica mais difícil. Jogar com o apoio da torcida é mais fácil do que jogar contra as arquibancadas do seu próprio estádio."

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E emendou: "Se você joga fora de casa e a torcida é hostil, isso é uma motivação. Mas quando acontece em casa... é mais difícil. E é preciso saber jogar nessa situação. Obviamente isso não ajuda. Mas é preciso saber jogar."

E explicou: "Uma das qualidades de um jogador do Real Madrid também é saber suportar essa pressão. E seguir em frente, e não ter medo de arriscar. E eles tiveram essa força."

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Sobre o lugar de Courtois na discussão sobre o melhor jogador do mundo, Mourinho disse: "Ele é o melhor goleiro do mundo. Só Yashin ganhou a Bola de Ouro. A história do futebol, sem um goleiro vencendo a Bola de Ouro... essa é a realidade. As pessoas valorizam mais o jogador ofensivo."

E completou: "Mas não tenho dúvida de que ele é o melhor goleiro do mundo há anos. E com Neuer, que está perto do fim... não vejo... não vejo ninguém... muito perto dele. Mas gosto muito do Lunin. Gosto muito dele."

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E continuou: "E ele é outro jogador que podemos colocar na mesma situação de Espí. Um jogador que merece jogar mais, mas essa é a situação dele. Houve um técnico muito famoso em Portugal nos anos 1970 que disse: você é o melhor goleiro da Europa."

E prosseguiu: "Então o goleiro perguntou: e por que eu não jogo? E ele respondeu: porque o outro é o melhor goleiro do mundo. É mais ou menos assim com Lunin e Thibaut."

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Sobre Vinícius e se ele está mais livre, Mourinho respondeu: "Eu disse ontem que isso não importa, seja no banco ou como titular. E para que você não me faça essa pergunta na segunda-feira, e vocês não tenham muito sobre o que falar, vou ser um garoto provocador e encerrar a história: ele será titular na terça-feira."

Sobre seu papel na evolução de Espí e a enorme alegria do jogador no vestiário, Mourinho disse: "Não, não. Olha, Carlos... o técnico português do Levante foi mais importante do que eu na carreira dele. Ele o ajudou a crescer e a melhorar. E o elevou a um nível de jogo que permitiu que ele estivesse entre as opções quando precisamos de um centroavante, de um jogador de área..."

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E seguiu: "Johnny e José Ángel colocaram cinco nomes na minha frente, e ele era um deles. Por isso, o maior mérito é do técnico português do Levante. Não meu."

E acrescentou: "Eu me limito a tentar ajudá-lo a evoluir um pouco mais e a motivá-lo a desempenhar um papel que não é fácil, porque significa sentir que você não começa os jogos e que, quando entra, faz isso em situações críticas. Já o meu mérito... é pouco ou nenhum."

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Sobre a possibilidade de escalar Mbappé e Espí juntos sem esperar por uma emergência, Mourinho explicou: "Posso, mas quando perdermos a bola, eu, que estou ali na beira do campo, teria que entrar no gramado durante a transição e dar um tapa em um dos que estão na transição. Porque jogar com dois atacantes de ofício significa que seus pontas precisam defender por dentro."

E concluiu: "E certamente esse não seria o papel de Diomande, Vinícius ou Arda... talvez Díaz, até certo ponto... mas, considerando as características dos nossos pontas, não estamos preparados para um 4-4-2 puro."