Após uma ausência de cerca de cinco meses, o português José Mourinho recebeu uma notícia agradável e há muito esperada dentro dos muros de Valdebebas, com o retorno do rochedo da defesa brasileira, Éder Militão, aos treinos com bola, em um passo decisivo que o aproxima do regresso oficial aos gramados.

O zagueiro brasileiro deu um passo gigante em sua árdua jornada de recuperação de uma forte lesão nos tendões do joelho esquerdo, que o afastou por muito tempo das partidas.

Segundo anunciou o clube merengue, Militão iniciou seu programa de reabilitação com bola, depois de ter se limitado nas últimas semanas a corridas e treinos físicos individuais na grama.

Evolução decisiva em Valdebebas

Os treinos do Real Madrid na Cidade Esportiva do Real Madrid contaram com o retorno de Militão ao trabalho com bola, dentro de um plano de recuperação individual específico.

O clube esclareceu em seu comunicado que o brasileiro treinou de forma separada, ao lado de Ferland Mendy e Rodrygo, enquanto o restante do grupo iniciou a preparação completa para o aguardado clássico contra o Atlético de Madrid, no próximo domingo, no estádio Wanda Metropolitano.

A inclusão da bola no programa de reabilitação é considerada a etapa mais importante antes de receber a liberação médica, já que o jogador precisará completar as fases de resistência e de contatos antes de voltar totalmente aos treinos coletivos.

Um retorno aguardado por Mourinho

A recuperação de Militão representa uma tábua de salvação para Mourinho, que foi obrigado a disputar o início da temporada, congestionada entre La Liga e Liga dos Campeões, sem um de seus pilares defensivos mais importantes, em meio a uma série de problemas físicos que atingiram o setor de trás da equipe.

Apesar do grande progresso, o jornal espanhol "Sport" afirmou que Militão estará de fora dos planos para o clássico de forma definitiva no domingo: o Real Madrid adota uma abordagem extremamente cautelosa para evitar qualquer recaída e não quer apressar o retorno do jogador.

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As previsões indicam que a prioridade agora é preparar completamente o zagueiro brasileiro para o retorno após a próxima data Fifa, para que ele esteja pronto física e tecnicamente para enfrentar a pressão dos jogos e dos compromissos que estão por vir, e para dar a Mourinho opções defensivas adicionais das quais ele sentia muita falta.