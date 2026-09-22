Mourinho entra em campo com o cartão vermelho: número histórico coloca o Real diante do desconhecido

José Mourinho enfrenta um desafio excepcional em sua trajetória como treinador do Real Madrid, depois que a equipe conquistou apenas 15 pontos nas primeiras 7 rodadas do Campeonato Espanhol, após a derrota para o Atlético de Madrid por 2 a 1 no dérbi da capital.

Essa derrota fez com que o Real Madrid ficasse a 6 pontos de distância do Barcelona, líder da tabela de classificação, que obteve aproveitamento máximo em suas partidas até agora, antes da primeira pausa para os jogos das seleções nesta temporada.

Os dados históricos indicam que Mourinho nunca conquistou o título do campeonato em nenhuma de suas experiências anteriores como treinador quando somou menos de 16 pontos nas primeiras 7 partidas da competição.

Em suas passagens anteriores, o técnico português conquistou 17 e 19 pontos em seus dois inícios com o Porto, enquanto somou 17 e 21 pontos com o Chelsea, antes de alcançar 19 pontos em sua segunda temporada com o clube inglês.

Mourinho também registrou 17 e 16 pontos em seus dois inícios com a Inter de Milão, ao passo que conquistou 16 pontos na temporada com o Real Madrid em 2011-2012.

Esses números mostram que o início atual, no qual o Real Madrid somou apenas 15 pontos, representa um cenário que o técnico português não conseguiu superar para conquistar o título do campeonato ao final da temporada em suas experiências anteriores.

Ainda assim, a própria história do Real Madrid apresenta indicadores mais otimistas, já que o clube conseguiu conquistar 9 títulos do Campeonato Espanhol desde o início deste século, e não ultrapassou a barreira dos 15 pontos após as primeiras 7 rodadas em apenas 4 ocasiões dessas temporadas.

Com base nisso, o desempenho atual do Real Madrid não representa um precedente histórico para o clube na disputa pelo título do campeonato, mas coloca a equipe diante de uma situação mais complicada devido à ampliação da diferença para o Barcelona, que não perdeu nenhum ponto até agora.

A missão de Mourinho torna-se ainda mais difícil com a redução das chances do Real Madrid e o aumento das chances do Barcelona na corrida pelo título, diante do início perfeito da equipe catalã, em contraste com os resultados oscilantes obtidos pelo Real Madrid nas primeiras rodadas.

Espera-se que a pausa para os jogos das seleções conceda a Mourinho cerca de 3 semanas para trabalhar na solução dos problemas que surgiram dentro da equipe, reorganizar suas cartas e buscar soluções que o ajudem a melhorar o desempenho e recuperar o equilíbrio antes do retorno das disputas do Campeonato Espanhol.

O Real Madrid retoma sua caminhada com um confronto diante do Villarreal no estádio Santiago Bernabéu, em uma partida que representa uma oportunidade importante para a equipe voltar ao caminho das vitórias, reduzir a diferença para o Barcelona e reforçar a confiança antes da aproximação da data do clássico.