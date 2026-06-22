Mourinho, direto ao jogador do Real: Não quero você!

Dani Ceballos volta a ser um problema para o Real Madrid, assim como aconteceu no final das últimas temporadas, já que a saída do meio-campista andaluz, de 29 anos, uma prioridade para o clube real, que está procurando no mercado de transferências reforçar seu meio-campo com jogadores experientes, depois que o técnico português José Mourinho lhe comunicou abertamente que ele não faz parte de seus planos para a próxima temporada.

De acordo com o jornal espanhol “Sport”, Ceballos, que tem mais um ano de contrato com o Real Madrid, queria saber qual seria seu papel sob o comando de Mourinho e conversou com o técnico português, que lhe transmitiu suas ideias com clareza. Ao perceber que não fazia parte dos planos, ele solicitou a rescisão do contrato restante e a saída a título gratuito.

O Real Madrid aceitou o pedido do jogador, que completará 30 anos em agosto, para liberar uma vaga no elenco e economizar um salário total de 10 milhões de euros por ano (sem contar bônus), em uma medida que visa acelerar sua saída e abrir espaço para a contratação de um novo meio-campista.

No entanto, Ceballos, apesar do acordo com o clube, ainda não assinou o contrato de rescisão e não o fará até encontrar um novo time que iguale ou supere seu salário atual no Real Madrid, o que representa um grande obstáculo para sua saída, já que ele espera assinar um último contrato lucrativo com o clube que oferecer a proposta mais alta.

Seu alto salário é um obstáculo para clubes como o Real Betis, que não esconde o desejo de recuperar seu ex-jogador, apesar de não dispor dos recursos financeiros necessários para manter seu salário atual — repetindo o cenário do verão passado, quando o acordo do Real Madrid com o Lyon, da França, fracassou no último momento.

Ceballos está atualmente de férias, à espera que seus agentes encontrem uma proposta satisfatória; assim, ele terá que reduzir suas exigências financeiras ou não retornar ao Real Madrid, diante da recusa categórica de Mourinho em mantê-lo no elenco.

Somando-se à crise de Ceballos está sua fragilidade física, que se manifesta em lesões musculares recorrentes que reduzem suas participações, o que o tornou um jogador marginal, que mal atuou sob o comando de qualquer um dos treinadores que comandaram o time nas últimas temporadas.

Vale lembrar que o Real Madrid precisa de Ceballos para abrir espaço para o novo jogador e arcar com seu salário, diante das restrições do Fair Play Financeiro da La Liga, o que torna a saída do meio-campista andaluz uma necessidade urgente para o clube real antes do fim da atual janela de transferências de verão.