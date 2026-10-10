O Real Madrid entra em campo na noite deste sábado para um confronto cheio de riscos diante do seu visitante Villarreal, pela oitava rodada do Campeonato Espanhol.

O jornal "Sport" informou que José Mourinho, treinador dos Merengues, busca um parceiro para Antonio Rüdiger no coração da defesa durante o duelo de hoje diante dos Submarinos Amarelos.

A defesa da equipe merengue passa por uma fase delicada, já que Dean Huijsen desfalcará o time contra o Villarreal por suspensão, após ser expulso no clássico de Madri, enquanto Raúl Asencio está fora depois de ter passado recentemente por uma cirurgia.

Pairam dúvidas sobre as condições do francês Ibrahima Konaté após sentir algumas dores, enquanto Éder Militão é o único jogador que ainda segue conforme o programa definido para ele.

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Felizmente, o zagueiro alemão Antonio Rüdiger desfruta de uma condição física excelente e está focado em apresentar seu melhor nível com a equipe, após se aposentar da seleção.

Rüdiger continuou trabalhando na cidade esportiva de Valdebebas durante o período de parada para as seleções, e pretende manter o nível de confiabilidade que Mourinho espera dele sempre que precisar de seus serviços.

A lista do Real Madrid transmite otimismo. Fede Valverde, Kylian Mbappé e Ibrahima Konaté se juntaram à relação do time para o confronto diante do Submarino Amarelo.

O desafio para Mourinho será definir se vai arriscar escalar o zagueiro francês ou recorrer a outras alternativas, como colocar Aurélien Tchouaméni na posição de zagueiro.