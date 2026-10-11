Mourinho diante de uma decisão crucial: Vinícius dá a Diomande uma oportunidade de ouro

A lesão de Vinícius Júnior pode se transformar em um ponto de virada na trajetória de Diomande no Real Madrid, depois que a provável ausência do astro brasileiro no Clássico abriu a porta para o jogador marfinense assumir um lugar de titular nos planos de José Mourinho. Após brilhar contra o Villarreal, Diomande tem agora uma oportunidade de ouro para provar sua capacidade de fazer a diferença nos grandes compromissos.

Diomande apresentou uma atuação de destaque diante do Villarreal, coroada com um gol que esperava havia muito tempo, confirmando que tem velocidade, capacidade de drible e de criar espaços, elementos de que o Real Madrid precisa para reforçar seu poder ofensivo na ausência de Vinícius.

O jogador disse, em declarações ao canal do Real Madrid, que esperava ansiosamente por marcar seu primeiro gol, explicando que decidiu dominar a bola, girar e chutar rapidamente, o que resultou no tão aguardado gol, de acordo com o jornal espanhol "As".

O brilho de Diomande não foi fruto do acaso: ele entrou na partida com uma média de 4,86 dribles bem-sucedidos por jogo, além de mostrar grande capacidade de vencer os duelos ofensivos. Diante do Villarreal, seguiu confundindo a defesa com suas movimentações e dribles, e conseguiu criar espaços e chances para Kylian Mbappé, dando ao ataque do Real Madrid mais variedade e imprevisibilidade.

As atenções se voltam agora para o duelo com a Roma na Liga dos Campeões, no qual Vinícius estará disponível, o que coloca Mourinho diante de uma decisão importante sobre como aproveitar as qualidades do jogador marfinense, seja dando-lhe uma nova oportunidade contra o Sevilla, seja escalando-o no Clássico pela ponta esquerda.

Diomande afirmou que está muito empolgado para disputar a Liga dos Campeões, considerando que participar da competição é um sonho de toda criança, e destacou sua gratidão por viver essa experiência com a camisa do Real Madrid.

E enquanto todos aguardam a situação de Vinícius antes do Clássico, a oportunidade parece favorável para que Diomande prove que não é apenas um substituto temporário, mas uma opção capaz de oferecer soluções ofensivas diferentes. Agora, cabe a ele aproveitar este momento para convencer Mourinho de que merece um lugar na equipe titular, mesmo após o retorno do astro brasileiro.