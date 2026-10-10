O Real Madrid se prepara para disputar um confronto importante contra o Villarreal, na noite deste sábado, pela La Liga, em uma partida na qual o time merengue busca recuperar o equilíbrio e dissipar as dúvidas em torno de seu desempenho, além de evitar o aumento da diferença para o Barcelona, que enfrenta o Getafe mais cedo neste mesmo dia no Camp Nou.
Segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo", espera-se que José Mourinho aposte em uma escalação titular competitiva, comandada por Thibaut Courtois no gol, tendo à sua frente Marc Cucurella e Denzel Dumfries nas laterais, ao lado de Antonio Rüdiger e Ibrahima Konaté no eixo central da defesa.
A participação de Konaté estava em dúvida devido às dores que vinha sentindo no joelho, mas ele acabou integrando a lista do time, em meio a expectativas de sua presença na escalação titular.
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|7
|7
|0
|0
|31
|7
|+24
|21
V
V
V
V
V
|2
|7
|5
|1
|1
|16
|7
|+9
|16
V
V
V
D
V
|3
|7
|5
|1
|1
|9
|7
|+2
|16
E
V
V
V
D
|4
|7
|5
|0
|2
|18
|8
|+10
|15
D
V
V
D
V
|5
|7
|4
|1
|2
|10
|9
|+1
|13
D
V
V
E
D
|6
|7
|3
|2
|2
|11
|6
|+5
|11
E
D
D
V
V
|7
|7
|2
|4
|1
|10
|8
|+2
|10
E
D
E
V
V
|8
|7
|3
|1
|3
|9
|13
|-4
|10
V
D
V
E
V
|9
|7
|2
|2
|3
|13
|12
|+1
|8
V
V
D
D
D
|10
|6
|2
|2
|2
|7
|6
|+1
|8
E
E
V
V
D
|11
|8
|2
|2
|4
|11
|11
|0
|8
E
D
D
V
E
|12
|7
|2
|2
|3
|4
|7
|-3
|8
V
D
E
E
D
|13
|7
|2
|2
|3
|11
|16
|-5
|8
E
V
D
V
D
|14
|7
|2
|2
|3
|6
|13
|-7
|8
E
D
D
D
V
|15
|7
|1
|4
|2
|8
|6
|+2
|7
V
E
E
E
D
|16
|7
|2
|1
|4
|11
|21
|-10
|7
D
D
V
D
V
|17
|6
|1
|2
|3
|8
|12
|-4
|5
D
D
E
V
E
|18
|7
|1
|2
|4
|11
|17
|-6
|5
V
D
E
D
D
|19
|8
|0
|4
|4
|4
|13
|-9
|4
E
D
D
E
E
|20
|7
|1
|1
|5
|4
|13
|-9
|4
D
V
D
D
D
No meio-campo, espera-se que Aurélien Tchouaméni atue em sua posição habitual, ao lado de Bernardo Silva, que não teve muitos minutos com a seleção de Portugal durante a Data Fifa e pode dar ao time um reforço no aspecto da troca de passes e do jogo coletivo.
Já no ataque, espera-se que Jude Bellingham assuma a função de jogar atrás do centroavante, com Vinícius Júnior pelo lado esquerdo e Kylian Mbappé na posição de referência, enquanto é provável que Arda Güler ocupe a frente de ataque pela direita.
De acordo com a escalação provável, Federico Valverde ficará no banco de reservas como medida de precaução, enquanto Yan Diomande não começará a partida como titular, apesar de ter se juntado ao Real Madrid neste verão vindo do Leipzig por 146 milhões de euros, sendo também provável que o marroquino Brahim Díaz fique no banco.
Escalação provável do Real Madrid contra o Villarreal
Gol: Courtois.
Defesa: Cucurella, Konaté, Rüdiger, Dumfries.
Meio-campo: Tchouaméni, Bernardo Silva, Bellingham.
Ataque: Vinícius Júnior, Arda Güler, Mbappé.