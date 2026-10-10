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Mourinho desfere novo golpe em Díaz e Diomande e define situação de Valverde

Real Madrid x Villarreal
Real Madrid
Villarreal
La Liga
J. Mourinho
B. Diaz
Y. Diomande
Espanha
Portugal
Marrocos
Costa do Marfim

Revelada a provável escalação do Real Madrid contra o Villarreal

O Real Madrid se prepara para disputar um confronto importante contra o Villarreal, na noite deste sábado, pela La Liga, em uma partida na qual o time merengue busca recuperar o equilíbrio e dissipar as dúvidas em torno de seu desempenho, além de evitar o aumento da diferença para o Barcelona, que enfrenta o Getafe mais cedo neste mesmo dia no Camp Nou.

Segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo", espera-se que José Mourinho aposte em uma escalação titular competitiva, comandada por Thibaut Courtois no gol, tendo à sua frente Marc Cucurella e Denzel Dumfries nas laterais, ao lado de Antonio Rüdiger e Ibrahima Konaté no eixo central da defesa.

A participação de Konaté estava em dúvida devido às dores que vinha sentindo no joelho, mas ele acabou integrando a lista do time, em meio a expectativas de sua presença na escalação titular.

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
V
V
V
V
V
2
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
7511167+916
V
V
V
D
V
3
BétisBétisBET
751197+216
E
V
V
V
D
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
D
V
V
D
V
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
D
V
V
E
D
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
E
D
D
V
V
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
E
D
E
V
V
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
V
D
V
E
V
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
V
V
D
D
D
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
E
E
V
V
D
11
EspanyolEspanyolESP
8224111108
E
D
D
V
E
12
GetafeGetafeGET
722347-38
V
D
E
E
D
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
E
V
D
V
D
14
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
E
D
D
D
V
15
Celta de VigoCelta de VigoCEL
714286+27
V
E
E
E
D
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
D
D
V
D
V
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
D
D
E
V
E
18
ElcheElcheELC
71241117-65
V
D
E
D
D
19
MalagaMalagaMAL
8044413-94
E
D
D
E
E
20
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
D
V
D
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

No meio-campo, espera-se que Aurélien Tchouaméni atue em sua posição habitual, ao lado de Bernardo Silva, que não teve muitos minutos com a seleção de Portugal durante a Data Fifa e pode dar ao time um reforço no aspecto da troca de passes e do jogo coletivo.

Já no ataque, espera-se que Jude Bellingham assuma a função de jogar atrás do centroavante, com Vinícius Júnior pelo lado esquerdo e Kylian Mbappé na posição de referência, enquanto é provável que Arda Güler ocupe a frente de ataque pela direita.

De acordo com a escalação provável, Federico Valverde ficará no banco de reservas como medida de precaução, enquanto Yan Diomande não começará a partida como titular, apesar de ter se juntado ao Real Madrid neste verão vindo do Leipzig por 146 milhões de euros, sendo também provável que o marroquino Brahim Díaz fique no banco.

Escalação provável do Real Madrid contra o Villarreal

Gol: Courtois.

Defesa: Cucurella, Konaté, Rüdiger, Dumfries.

Meio-campo: Tchouaméni, Bernardo Silva, Bellingham.

Ataque: Vinícius Júnior, Arda Güler, Mbappé.

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