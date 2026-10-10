O Real Madrid se prepara para disputar um confronto importante contra o Villarreal, na noite deste sábado, pela La Liga, em uma partida na qual o time merengue busca recuperar o equilíbrio e dissipar as dúvidas em torno de seu desempenho, além de evitar o aumento da diferença para o Barcelona, que enfrenta o Getafe mais cedo neste mesmo dia no Camp Nou.

Segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo", espera-se que José Mourinho aposte em uma escalação titular competitiva, comandada por Thibaut Courtois no gol, tendo à sua frente Marc Cucurella e Denzel Dumfries nas laterais, ao lado de Antonio Rüdiger e Ibrahima Konaté no eixo central da defesa.

A participação de Konaté estava em dúvida devido às dores que vinha sentindo no joelho, mas ele acabou integrando a lista do time, em meio a expectativas de sua presença na escalação titular.

No meio-campo, espera-se que Aurélien Tchouaméni atue em sua posição habitual, ao lado de Bernardo Silva, que não teve muitos minutos com a seleção de Portugal durante a Data Fifa e pode dar ao time um reforço no aspecto da troca de passes e do jogo coletivo.

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Já no ataque, espera-se que Jude Bellingham assuma a função de jogar atrás do centroavante, com Vinícius Júnior pelo lado esquerdo e Kylian Mbappé na posição de referência, enquanto é provável que Arda Güler ocupe a frente de ataque pela direita.

De acordo com a escalação provável, Federico Valverde ficará no banco de reservas como medida de precaução, enquanto Yan Diomande não começará a partida como titular, apesar de ter se juntado ao Real Madrid neste verão vindo do Leipzig por 146 milhões de euros, sendo também provável que o marroquino Brahim Díaz fique no banco.

Escalação provável do Real Madrid contra o Villarreal

Gol: Courtois.

Defesa: Cucurella, Konaté, Rüdiger, Dumfries.

Meio-campo: Tchouaméni, Bernardo Silva, Bellingham.

Ataque: Vinícius Júnior, Arda Güler, Mbappé.