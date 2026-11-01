Mourinho defende o árbitro após polêmica com Mbappé: "Ele foi muito bom e não estávamos no cinema!"

O português José Mourinho, treinador do Real Madrid, defendeu as decisões de arbitragem registradas no duelo de sua equipe diante do Racing Santander, afirmando que o árbitro Munuera Montero fez uma boa atuação do ponto de vista técnico, apesar da polêmica gerada pelo pênalti marcado a favor de Kylian Mbappé e das reclamações que acompanharam algumas decisões da partida.

Mourinho afirmou, durante a entrevista coletiva após a vitória do Real Madrid sobre o Racing por 3 a 0 no estádio "El Sardinero", que o árbitro lidou bem com os lances de arbitragem, destacando que o pênalti reivindicado pelos donos da casa após um toque de mão em Aurélien Tchouaméni não estava correto.

O treinador português acrescentou: "Reclamaram de tudo. Eu realmente admiro este estádio, é especial. As pessoas não vêm ao cinema apenas para assistir a um espetáculo; aqui os torcedores jogam. Mas há muitos que não conhecem as regras, e isso se deve em parte ao fato de elas mudarem constantemente".

E prosseguiu: "Não foi pênalti em Tchouaméni. De uma distância de 60 metros não consegui vê-lo, mas quando o vi, tive certeza de que o árbitro de vídeo não estava distraído. Não foi pênalti. O árbitro foi habilidoso do ponto de vista técnico".

Sobre a partida, Mourinho explicou que o resultado poderia ter sido 4 a 0, mas que o confronto poderia ter se complicado em alguns momentos, dizendo: "É uma boa vitória em uma semana importante", antes de elogiar a evolução que a equipe vem alcançando e o comprometimento demonstrado pelos jogadores nos aspectos físico e tático.

O treinador falou sobre Bellingham e Diomande, afirmando que a equipe possui jogadores com capacidades físicas e táticas diferenciadas, e que viu um grupo extremamente comprometido, acrescentando que o Real Madrid está evoluindo gradualmente, mas ainda precisa marcar mais gols, especialmente diante de equipes que se apoiam na retranca defensiva.

Trent e o jogo de Atenas

Mourinho apontou o aumento do nível de confiança dentro da equipe com a sequência de vitórias, considerando que o lado emocional desempenha um papel importante no futebol, e que os resultados positivos fazem com que as coisas pareçam mais fáceis, citando Trent, que fez uma partida excelente apesar de sua ausência em vários confrontos.

Sobre seu gesto durante a partida após o Real Madrid abrir três gols de vantagem, Mourinho explicou que estava tentando proteger sua equipe de qualquer surpresa, dizendo: "Vocês imaginam se algum atrevido aproveitasse um erro nosso e cobrasse uma falta rápida? Tento ajudar a equipe de todas as formas possíveis".

O treinador português também revelou que seu foco começou a se voltar para o próximo confronto contra Atenas, explicando que as mudanças que fez não estavam definidas de antemão, e que pensava em poupar alguns jogadores que não vão começar a próxima partida, com a possibilidade de fazer 4 ou 5 alterações, destacando que o futebol espanhol anseia por ver suas equipes conquistando vitórias.