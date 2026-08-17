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Hussein Hamdy

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Mourinho dá sinal verde para a contratação de estrela do Arsenal

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substituto de Rodri

O português José Mourinho, técnico do Real Madrid, deu sinal verde para a contratação de uma das estrelas do Arsenal pelos merengues durante a atual janela de transferências de verão.

Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, Martín Zubimendi, meio-campista do Arsenal, voltou com força aos planos do Real Madrid neste verão.

Zubimendi, de 27 anos, havia sido fortemente associado a uma transferência para o Real Madrid no verão passado, coincidindo com a chegada de Xabi Alonso ao comando técnico da equipe, mas acabou se juntando ao Arsenal.

O nome do meio-campista voltou a aparecer na mesa dos merengues neste verão, especialmente após a recusa de Rodri em se transferir para o Real Madrid.

O jornal espanhol revelou que Mourinho deu sinal verde para que o Real Madrid avance na contratação de Zubimendi durante o verão atual.

A publicação indicou que o Arsenal está aberto à saída de Zubimendi, desde que chegue uma proposta adequada, depois de o clube londrino ter pago 65 milhões de euros para contratá-lo no ano passado, o que significa que a proposta exigida deverá ser superior a esse valor.

O jornal esclareceu que os representantes de Zubimendi estudam a situação do jogador, que perdeu boa parte de sua importância no elenco do Arsenal, e analisam a possibilidade de sua saída do clube.

Por outro lado, Mourinho segue no Real Madrid pedindo a contratação de um meio-campista criativo, e deu seu aval para o negócio de Zubimendi, mas a concretização da transferência depende primeiro das exigências financeiras do Arsenal e, acima de tudo, da saída de um dos jogadores do elenco atual, depois de o clube já ter deixado claro que não fará mais contratações caso nenhum jogador deixe suas fileiras.

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