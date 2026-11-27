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José Mourinho, técnico do Real Madrid, deu uma boa notícia sobre o francês Ferland Mendy antes do duelo contra o Deportivo Alavés, que será disputado amanhã, sábado, no Santiago Bernabéu, pela 14ª rodada de LaLiga.

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O jornal Marca publicou as declarações de Mourinho na entrevista coletiva de véspera da partida. “Mendy estará amanhã no banco de reservas, e se ele está no banco, isso significa que tem condições de jogar”, disse o treinador.

O técnico português acrescentou: “Temos três jogadores na lateral esquerda, mas a volta de Mendy é uma notícia muito boa para todos”.

E prosseguiu: “Alexander-Arnold não estará disponível para o jogo contra o Alavés, porque está doente. Rodrygo Goes chegou a um estágio bastante bom, mas também está doente. E queremos manter os doentes afastados do restante do grupo”.

Astro do Real Madrid mudou de mentalidade

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Mourinho enfatizou: “Mas Rodrygo Goes está trabalhando muito e mudou de mentalidade. No começo, ele me parecia ter se acostumado com a lesão e se adaptado a ela, mas agora está trabalhando com força”.

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E ressaltou: “Não espero que Rodrygo jogue contra o Arsenal pela Champions League, nem o vejo atuando em partidas de LaLiga antes do fim do ano, mas ele tem uma qualidade excepcional e será uma peça a mais em um elenco excelente, com jogadores especiais”.

Questionado sobre as eleições na Espanha, Mourinho desconversou, rindo: “Não vamos treinar no domingo. Não temos jogadores espanhóis. Temos só três ou quatro”.

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O status de Vinícius no Real Madrid

Ele continuou: “O status de Vinícius dentro do time? Esse é um problema deles, não meu. Kylian Mbappé e Jude Bellingham têm o mesmo status de todos os jogadores. E se um deles ficar no banco algum dia, é porque o objetivo coletivo vem antes do individual”.

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Mourinho afirmou: “Entendo a sua pergunta, mas o fato de Kylian Mbappé e Jude Bellingham terem tantos minutos, e de terem ficado no banco apenas uma vez, no caso do inglês, não se deve ao status deles, e sim ao nível que apresentam, claramente acima do que os outros oferecem. É isso que faz a diferença”.

E reforçou: “Temos Thibaut Courtois, que faz uma diferença enorme, e por isso ele jogou todas as partidas, exceto uma, quando estava doente. E o goleiro que jogou no lugar dele, Lunin, teve uma atuação perfeita e foi decisivo”.

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O caos da janela de transferências de inverno

Sobre o mercado, Mourinho comentou: “Ainda faltam dois meses para o grande caos da janela de transferências, e não quero a chegada nem a saída de nenhum jogador. Não quero notícias sobre o mercado”.

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E observou: “Começar a todo vapor desde o início? A responsabilidade é minha, claro. Mas já começamos algumas partidas muito bem, e houve jogos que resolvemos em 30 minutos”.

Ele acrescentou: “Chegar à perfeição, começando bem as partidas e terminando-as ainda melhor, é um processo que leva tempo. Estamos aqui há cinco meses, e o que nos falta é regularidade no desempenho e a capacidade de começar bem”.

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E concluiu: “Perguntei a dois jogadores para tentar entender o que está acontecendo, e a resposta deles foi muito engraçada: disseram que, se começassem bem as partidas, eu ficaria entediado no banco”.