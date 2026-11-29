Compartilhar Siga GOAL no Google

A derrota do Real Madrid para o Alavés não foi apenas mais um tropeço na disputa por La Liga. Ela levantou uma questão tática que merece atenção: José Mourinho sabe realmente o valor do jogador que tem entre as linhas, ou tratou Arda Güler como uma peça descartável assim que precisou de mais força ofensiva dentro da área?

Publicidade

Em um time que conta com nomes do porte de Kylian Mbappé, Jude Bellingham e Vinícius Júnior, não é comum colocar outro jogador no topo das prioridades. Mas Güler oferece ao Real Madrid algo que essas estrelas não conseguem oferecer da mesma maneira.

Ele é o jogador que dá ritmo ao ataque, liga os setores e procura o passe que transforma a posse de bola em uma chance real. Por isso, tirá-lo contra o Alavés, em uma partida em que o time precisava encontrar soluções, abre espaço para uma ampla revisão das escolhas de Mourinho.

49 chances criadas: números que colocam Güler em outro patamar

Não se trata de uma impressão passageira nem de um exagero na avaliação do talento do jogador turco: os números lhe dão um argumento sólido. Güler chegou a 49 chances criadas em La Liga nesta temporada e lidera essa estatística, mesmo sem necessariamente jogar todos os minutos disponíveis.

Publicidade Publicidade

Mais revelador ainda: contra o Alavés, o jogador criou quatro chances em apenas 59 minutos, além de registrar quatro passes decisivos e cinco dribles bem-sucedidos.

Tópicos relacionados

Alternativa Linear SportyNet ✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal. ✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora. ✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

Esses não são números de um jogador que sumiu da partida ou que não conseguiu lidar com a defesa adversária. São números de alguém que seguiu capaz de fazer a diferença mesmo diante de um time que fechou os espaços para o Real Madrid. Ou seja, ele cumpria a função de que o Real Madrid mais precisava: criar chances e encontrar linhas de passe no meio do bloqueio defensivo.

Mourinho explicou a decisão, mas a solução era tirar o armador?

Publicidade

O mais curioso é que Mourinho não deixou a decisão sem explicação. Na entrevista após a partida, ele afirmou que o Alavés se defendeu com cinco jogadores na última linha e três à frente deles, e que o Real Madrid ficou com a bola sem encontrar espaços suficientes, além de ter faltado presença dentro da área.

O técnico português disse que viu em Carlos Espí uma possível solução e que tinha duas opções para fazer a substituição: Güler ou Vinícius. Ele acrescentou que Güler fazia um tipo de trabalho parecido com o de Bernardo Silva e que o time recuperava a bola com facilidade.

Publicidade

Essa explicação revela a forma de pensar de Mourinho, mas não encerra o debate sobre a decisão. Pelo contrário, torna-o ainda mais relevante.

Afinal, o problema descrito pelo treinador era, antes de tudo, de criação de espaços e de infiltração em um bloco defensivo compacto, e não simplesmente de falta de jogadores dentro da área.

Publicidade

É justamente aí que aparece o valor de Güler. Quando o adversário recua dessa forma, a solução nem sempre é colocar mais um atacante e esperar o cruzamento ou a segunda bola. É preciso um jogador capaz de passar a bola entre as linhas, inverter o jogo e obrigar os defensores a sair de suas posições. Um atacante a mais pode aumentar o número de jogadores na área, mas não garante que a bola chegue até eles.

Por que Güler não deveria ser o último a deixar o campo?

Publicidade

Mourinho poderia ter pensado em manter Güler e, ao mesmo tempo, aumentar a presença ofensiva, em vez de sacrificar sua principal ferramenta de criação.

Na verdade, a permanência do jogador turco poderia ter dado ao Real Madrid uma variedade maior de soluções, sobretudo com peças que precisam de alguém que as abasteça nos espaços certos.

Publicidade

Aqui é preciso separar o valor das estrelas de suas funções: Mbappé é a principal arma de finalização, Bellingham tem a capacidade de avançar e chegar à área, e Vinícius consegue fazer a diferença com drible e velocidade.

Mas é Güler quem dá a essas armas boa parte de seu valor coletivo, porque as conecta e transforma suas movimentações em chances concretas.

Publicidade

A ideia de levar Vinícius para o lado direito, com a possibilidade de manter Güler nesse setor, também merece discussão.

Com Güler pela direita, o time teria um jogador capaz de criar com a perna esquerda, enquanto Vinícius manteria seu espaço preferido pelo lado esquerdo, onde pode arrancar, driblar e cortar para o meio.

Publicidade

Uma pergunta importante

É importante não atribuir apenas à substituição de Güler a responsabilidade pela derrota do Real Madrid. O time perdia por 1 a 0 desde os 22 minutos e sofreu o segundo gol aos 61, logo após a saída do jogador, antes de Mbappé diminuir aos 69. Além disso, o Real Madrid cometeu erros defensivos, desperdiçou chances e ainda perdeu Bellingham, expulso nos minutos finais.

Publicidade

Mas esses detalhes não anulam a questão central: fazia sentido abrir mão do jogador que mais cria chances no time enquanto ele ainda buscava o caminho da reação?

Talvez Mourinho quisesse aumentar o número de jogadores na área, mas o futebol nem sempre recompensa quem coloca mais atacantes diante do gol. Ele recompensa quem consegue fazer a bola chegar até eles.

Publicidade

É esse o ponto que torna Güler uma peça intocável no Real Madrid atual: ele exerce uma função que os grandes nomes do ataque merengue não conseguem executar da mesma maneira.

Se o Real Madrid quer recuperar sua capacidade de criar chances, Güler não deveria ser um dos primeiros nomes que Mourinho pensa em sacrificar.

Publicidade

Talvez o contrário seja o certo: nas partidas em que o adversário fecha os espaços, o jogador turco passa a ser um dos últimos a serem cogitados para sair. Mbappé pode concluir a jogada, Vinícius pode abri-la com seu drible e Bellingham pode chegar ao fim dela, mas é Güler quem consegue iniciá-la com o passe de que todos precisam.