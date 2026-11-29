Em um time que conta com nomes do porte de Kylian Mbappé, Jude Bellingham e Vinícius Júnior, não é comum colocar outro jogador no topo das prioridades. Mas Güler oferece ao Real Madrid algo que essas estrelas não conseguem oferecer da mesma maneira.
Ele é o jogador que dá ritmo ao ataque, liga os setores e procura o passe que transforma a posse de bola em uma chance real. Por isso, tirá-lo contra o Alavés, em uma partida em que o time precisava encontrar soluções, abre espaço para uma ampla revisão das escolhas de Mourinho.
49 chances criadas: números que colocam Güler em outro patamar
Não se trata de uma impressão passageira nem de um exagero na avaliação do talento do jogador turco: os números lhe dão um argumento sólido. Güler chegou a 49 chances criadas em La Liga nesta temporada e lidera essa estatística, mesmo sem necessariamente jogar todos os minutos disponíveis.
Mais revelador ainda: contra o Alavés, o jogador criou quatro chances em apenas 59 minutos, além de registrar quatro passes decisivos e cinco dribles bem-sucedidos.
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Esses não são números de um jogador que sumiu da partida ou que não conseguiu lidar com a defesa adversária. São números de alguém que seguiu capaz de fazer a diferença mesmo diante de um time que fechou os espaços para o Real Madrid. Ou seja, ele cumpria a função de que o Real Madrid mais precisava: criar chances e encontrar linhas de passe no meio do bloqueio defensivo.
Mourinho explicou a decisão, mas a solução era tirar o armador?
O mais curioso é que Mourinho não deixou a decisão sem explicação. Na entrevista após a partida, ele afirmou que o Alavés se defendeu com cinco jogadores na última linha e três à frente deles, e que o Real Madrid ficou com a bola sem encontrar espaços suficientes, além de ter faltado presença dentro da área.
O técnico português disse que viu em Carlos Espí uma possível solução e que tinha duas opções para fazer a substituição: Güler ou Vinícius. Ele acrescentou que Güler fazia um tipo de trabalho parecido com o de Bernardo Silva e que o time recuperava a bola com facilidade.
Essa explicação revela a forma de pensar de Mourinho, mas não encerra o debate sobre a decisão. Pelo contrário, torna-o ainda mais relevante.
Afinal, o problema descrito pelo treinador era, antes de tudo, de criação de espaços e de infiltração em um bloco defensivo compacto, e não simplesmente de falta de jogadores dentro da área.
É justamente aí que aparece o valor de Güler. Quando o adversário recua dessa forma, a solução nem sempre é colocar mais um atacante e esperar o cruzamento ou a segunda bola. É preciso um jogador capaz de passar a bola entre as linhas, inverter o jogo e obrigar os defensores a sair de suas posições. Um atacante a mais pode aumentar o número de jogadores na área, mas não garante que a bola chegue até eles.
Por que Güler não deveria ser o último a deixar o campo?
Mourinho poderia ter pensado em manter Güler e, ao mesmo tempo, aumentar a presença ofensiva, em vez de sacrificar sua principal ferramenta de criação.
Na verdade, a permanência do jogador turco poderia ter dado ao Real Madrid uma variedade maior de soluções, sobretudo com peças que precisam de alguém que as abasteça nos espaços certos.
Aqui é preciso separar o valor das estrelas de suas funções: Mbappé é a principal arma de finalização, Bellingham tem a capacidade de avançar e chegar à área, e Vinícius consegue fazer a diferença com drible e velocidade.
Mas é Güler quem dá a essas armas boa parte de seu valor coletivo, porque as conecta e transforma suas movimentações em chances concretas.
A ideia de levar Vinícius para o lado direito, com a possibilidade de manter Güler nesse setor, também merece discussão.
Com Güler pela direita, o time teria um jogador capaz de criar com a perna esquerda, enquanto Vinícius manteria seu espaço preferido pelo lado esquerdo, onde pode arrancar, driblar e cortar para o meio.
Uma pergunta importante
É importante não atribuir apenas à substituição de Güler a responsabilidade pela derrota do Real Madrid. O time perdia por 1 a 0 desde os 22 minutos e sofreu o segundo gol aos 61, logo após a saída do jogador, antes de Mbappé diminuir aos 69. Além disso, o Real Madrid cometeu erros defensivos, desperdiçou chances e ainda perdeu Bellingham, expulso nos minutos finais.
Mas esses detalhes não anulam a questão central: fazia sentido abrir mão do jogador que mais cria chances no time enquanto ele ainda buscava o caminho da reação?
Talvez Mourinho quisesse aumentar o número de jogadores na área, mas o futebol nem sempre recompensa quem coloca mais atacantes diante do gol. Ele recompensa quem consegue fazer a bola chegar até eles.
É esse o ponto que torna Güler uma peça intocável no Real Madrid atual: ele exerce uma função que os grandes nomes do ataque merengue não conseguem executar da mesma maneira.
Se o Real Madrid quer recuperar sua capacidade de criar chances, Güler não deveria ser um dos primeiros nomes que Mourinho pensa em sacrificar.
Talvez o contrário seja o certo: nas partidas em que o adversário fecha os espaços, o jogador turco passa a ser um dos últimos a serem cogitados para sair. Mbappé pode concluir a jogada, Vinícius pode abri-la com seu drible e Bellingham pode chegar ao fim dela, mas é Güler quem consegue iniciá-la com o passe de que todos precisam.