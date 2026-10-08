O português José Mourinho, técnico do Real Madrid, explicou seu incômodo divertido com o ex-treinador do clube, o italiano Carlo Ancelotti, que atualmente comanda a seleção do Brasil.

O jornal AS publicou algumas declarações de Mourinho durante sua entrevista ao jornal Corriere dello Sport.

Mourinho disse: "Ancelotti é fantástico. Ele queria conversar com Vinícius, queria saber como estava Rodrygo, como seu nível evolui e como vai se desenvolvendo o Militão".

E prosseguiu: "Endrick também estava lesionado naquele momento, e me pediu permissão para vir até aqui. Mas você é maluco, Carlo! Mas isso também é o Carlo".

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E acrescentou, brincando: "Carlo, já estou cheio de você. Todo dia caminho pelo corredor e encontro fotos do Ancelotti aqui e ali. Já estou mesmo cheio de você".

Sobre sua relação com seu ex-clube, a Roma, comentou: "Minha saída partiu meu coração. Não há, e nunca haverá, uma única palavra minha contra a Roma ou os donos do clube. Quando eu for embora, vou com a consciência tranquila e com o sentimento de que ela sempre será minha casa".

E explicou: "No dia em que cheguei, havia milhares de pessoas para me receber, apesar de eu ainda não ter feito nada. Eu não mereço isso, mas essa é a Roma".

E ressaltou: "Lutei pela torcida, dei tudo o que tinha, e conquistamos um título como a Liga Conferência Europa, que é um título de enorme importância para um clube que não conquista muitas vitórias e títulos".

E concluiu: "Voltar à Roma na próxima quarta-feira pela Liga dos Campeões? Preciso me preparar psicologicamente, porque será a primeira vez que vou até lá sem o apoio da torcida giallorossa. Não espero gritos nem faixas, mas sim muito respeito".