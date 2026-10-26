José Mourinho, técnico do Real Madrid, comemorou o gol da vitória nos acréscimos marcado por Kylian Mbappé contra o Barcelona escorregando sobre os joelhos, numa cena que reflete seu estilo habitual de comemoração, dando continuidade à sua marcante superioridade sobre o rival mais ferrenho.

A rede BBC informou que Mourinho se tornou o terceiro técnico na história do Real Madrid a conseguir disputar 6 partidas consecutivas no Clássico sem derrota, e isso 13 anos depois da última vez em que comandou o time merengue neste confronto.

Mourinho conquistou 4 vitórias e dois empates nas últimas 6 partidas em que comandou o Real Madrid diante do Barcelona, juntando-se a Miguel Muñoz, que alcançou esse feito entre 1962 e 1965, e a Vicente del Bosque, que o alcançou entre 2001 e 2003, na lista de técnicos do Real que disputaram 6 partidas consecutivas diante do Barça sem derrota.

Esta vitória foi também apenas a segunda do Real Madrid nas últimas 8 partidas diante do Barcelona, já que o retorno de Mourinho a este confronto lançou sua sombra sobre o atual campeão.

E o mais importante para Mourinho é que o doblete de Mbappé na vitória do Real Madrid por 2 a 1 encerrou a série invicta do Barcelona nas competições domésticas, que se estendia por nove partidas, depois que o time merengue conquistou uma vitória extremamente importante no Clássico no estádio Camp Nou.