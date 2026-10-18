O Barcelona, comandado pelo alemão Hansi Flick, aproximou-se de escrever um novo capítulo histórico no Campeonato Espanhol, ao igualar o melhor início da competição com 9 vitórias consecutivas nas 9 primeiras partidas, após o grande triunfo sobre o Real Betis por 5 a 2, neste sábado, no estádio La Cartuja. Assim, o próximo clássico contra o Real Madrid, no Camp Nou, se torna uma oportunidade para conquistar um recorde inédito, com 10 vitórias nas 10 primeiras rodadas.

A equipe catalã igualou o feito do Real Madrid alcançado na temporada 1968-1969, quando venceu suas nove primeiras partidas no campeonato. No entanto, o Barcelona supera seu rival no aspecto ofensivo, após marcar 39 gols em 9 jogos, contra 21 gols do time merengue no mesmo período daquela temporada.

Esse feito dá ao próximo clássico uma importância excepcional, já que o Barcelona pode superar a marca histórica que resiste há mais de 5 décadas e transformar o confronto com seu rival tradicional em um momento decisivo em sua caminhada rumo ao melhor início da história do Campeonato Espanhol.

Flick supera os feitos de Tata Martino e Valverde

O atual Barcelona superou o que a equipe conquistou sob o comando de treinadores anteriores. Na temporada 2013-2014, com o argentino Tata Martino, o time começou com 8 vitórias consecutivas, antes de a série ser interrompida com o empate sem gols diante do Osasuna na nona rodada.

Próximas partidas BAR La Liga 16:00 RMA

Já na temporada 2017-2018, o Barcelona de Ernesto Valverde conquistou 7 vitórias consecutivas, antes do empate em 1 a 1 com o Atlético de Madrid na oitava rodada. Agora, a equipe de Flick segue invicta em sua arrancada, superando o que aqueles times alcançaram no início da temporada.

13 jogadores dividem os gols do Barcelona

A força do Barcelona não se limita à sequência de vitórias, mas se estende também ao seu poder ofensivo e à variedade de fontes de perigo, após marcar 39 gols em 9 partidas no campeonato, numa média de 4,33 gols por jogo.

A equipe também marcou 9 gols em duas partidas pela Liga dos Campeões, elevando o total para 48 gols em 11 jogos nas duas competições, numa média próxima de 4,36 gols por partida.

A diversidade de goleadores reflete a capacidade do Barcelona de fazer a diferença sem depender de um único jogador, com o número de marcadores chegando a 13 atletas. Dani Olmo, Eric García e Rodri entraram na lista de goleadores da equipe nesta temporada após o confronto com o Real Betis.

Esses números ganham importância adicional diante das críticas dirigidas ao time quanto à necessidade de um atacante de ofício, já que o Barcelona de Flick apresenta uma produção ofensiva notável e se aproxima de marcas históricas que remontam à temporada 1926-1927, quando marcou 47 gols nas 10 primeiras partidas