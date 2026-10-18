O português José Mourinho, técnico do Real Madrid, falou sobre a grande vitória conquistada por sua equipe diante do Sevilla por 4 a 1, no domingo à noite, no estádio Santiago Bernabéu, pela nona rodada do Campeonato Espanhol, elogiando a atuação de seus jogadores e a concentração deles durante toda a partida. Ele também comentou o retorno do zagueiro brasileiro Éder Militão, o calendário apertado de jogos e os objetivos do time merengue na Liga dos Campeões.

O jornal espanhol "AS" publicou as declarações de Mourinho após o jogo, nas quais ele afirmou que o Real Madrid fez uma partida forte contra o Sevilla, graças à qualidade coletiva e individual demonstrada por seus jogadores: "Jogamos bem desde o início, os jogadores estavam muito concentrados e motivados, e mostraram grande respeito por um adversário que estudamos bem. Houve um alto nível de qualidade no nosso jogo coletivo e um alto nível de qualidade individual".

E acrescentou: "Fizemos três mudanças para dar uma dinâmica e uma energia diferentes depois do jogo difícil em Roma. Jogamos muito bem de forma geral, o gol do Sevilla veio em um momento que ninguém esperava, depois recuperamos o equilíbrio e decidimos a partida".

O treinador do Real Madrid seguiu falando sobre o retorno de Militão após a longa lesão, afirmando que voltar a vê-lo em campo representa um impulso importante para a equipe, especialmente depois do período difícil que ele viveu nos últimos meses: "Penso nesta noite maravilhosa e no retorno do Militão, algo que nos entusiasma como equipe. Nós o vimos sofrer e trabalhar duro nos últimos meses".

Sobre a condição técnica e física do zagueiro brasileiro, Mourinho explicou que o jogador tem grande potencial, mas precisa de mais tempo para recuperar plenamente seu nível: "É um jogador excelente, só treinou com a equipe por três semanas depois de uma longa ausência. Ainda tem um caminho longo à frente, mas você pode ver o potencial dele nos treinos. É um jogador muito importante para o time".

E completou: "Precisamos ter paciência e dar a ele essas pequenas oportunidades para que sua confiança cresça". Vale lembrar que o zagueiro brasileiro entrou aos 85 minutos de partida.

Mourinho também abordou o desempenho do Real Madrid no período recente, depois de a equipe conquistar três vitórias consecutivas após a parada, destacando que o trabalho coletivo é a base no processo de evolução, apesar do calendário apertado e do pouco tempo disponível para treinar.

E explicou: "Acho que fizemos uma grande partida hoje, e em Roma foi um jogo muito difícil, mas a equipe soube reagir. Somos uma equipe só e trabalhamos sempre como uma equipe só para evoluir. Jogamos juntos há muito pouco tempo".

E prosseguiu: "É difícil ter a tranquilidade que outros treinadores têm em outros clubes, mas aproveitamos cada minuto que temos ao máximo. Amanhã voltaremos aos treinos, porque vamos jogar contra outra equipe que já jogou ontem e tem a vantagem de 24 horas", em referência ao jogo contra o Leipzig na quarta-feira, pela Liga dos Campeões.

Sobre o fato de o número de jogadores do Real Madrid que já marcaram ter chegado a dez, o treinador português ressaltou a importância da contribuição de todos os integrantes do grupo, afirmando que a avaliação do sucesso não está ligada apenas aos gols, mas ao que cada jogador oferece ao conjunto: "Cada um deles contribui à sua maneira. Courtois está jogando em um nível altíssimo, e essa é uma responsabilidade do Lunin também. Como eu disse ontem, não existe uma única forma de avaliar o mérito. No meu caso, há 24 jogadores que merecem".

Mourinho falou ainda sobre a importância de somar os nove pontos nas três primeiras partidas da Liga dos Campeões, explicando que o objetivo não se limita a garantir a classificação, mas se estende a terminar a fase de liga entre os oito primeiros colocados, para evitar os jogos do playoff: "Seria ideal. Há dois objetivos nesses oito jogos: a classificação e, depois, chegar entre os oito primeiros, o que reduz o número de partidas de playoff que você disputa".

E acrescentou: "Na temporada passada, o Real Madrid foi obrigado a disputar esses jogos, e não são partidas bem-vindas. Somamos seis pontos contra os dois melhores times italianos (Inter e Roma)".

O técnico do Real Madrid encerrou sua fala destacando a força do Leipzig, próximo adversário da equipe, e alertando para o perigo dos times que buscam reagir depois de sofrer derrotas duras, em referência à derrota para o Bayern de Munique (6 a 1) ontem: "O Leipzig é uma equipe muito forte que vem de uma derrota duríssima para o Bayern de Munique, e as equipes que passam por uma queda de rendimento são ainda mais perigosas".







