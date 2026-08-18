Mourinho após assinar contrato com o Real Madrid: Voltei para casa

O Real Madrid apresentou o português José Mourinho como novo treinador da equipe, nesta terça-feira, em uma cerimônia incomum realizada a portas fechadas, que o público só pôde acompanhar por meio de algumas imagens transmitidas pelo canal oficial do Real Madrid.

O treinador português declarou: "Voltei para casa", enquanto aparecia ao lado de Florentino Pérez durante a assinatura de seu contrato e a foto com a camisa que leva seu nome.

A cerimônia de apresentação de Mourinho foi a primeira do Real Madrid durante um verão que registrou a chegada de 6 jogadores ao clube, além do treinador.

Todos os novos reforços seguirão o mesmo padrão em suas cerimônias de apresentação, realizadas a portas fechadas, sem a presença de torcedores ou da imprensa, e com a participação apenas de dirigentes do clube e de pessoas próximas ao homenageado.

As cerimônias de apresentação seguem as mesmas regras nos próximos dias, sendo que a quarta-feira será a data para a apresentação do primeiro jogador, enquanto Mourinho realiza, na sexta-feira, sua primeira coletiva de imprensa como treinador do Real Madrid, antes de viajar para Barcelona para disputar sua primeira partida no Campeonato Espanhol contra o Espanyol, no sábado.

A cerimônia de apresentação de Mourinho foi realizada na sala de reuniões da Cidade do Real Madrid, onde Florentino Pérez deu as boas-vindas ao treinador, que assinou o contrato que o ligará ao clube merengue por 3 temporadas, até 30 de junho de 2029.

Após a assinatura do contrato, Mourinho recebeu uma réplica do estádio do Real Madrid, um relógio e uma camisa que leva seu nome.

Também compareceu à cerimônia de apresentação o presidente honorário do clube, José Martínez Pirri, conforme anunciado pelo clube em um breve comunicado em seu site oficial.



