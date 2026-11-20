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José Mourinho, técnico do Real Madrid, revelou sua visão sobre o status dos jogadores dentro do elenco, antes do retorno ao Santiago Bernabéu para enfrentar o Celta de Vigo pela LaLiga.

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José Mourinho, técnico do Real Madrid, revelou sua visão sobre o status dos jogadores dentro do elenco, antes do retorno ao Santiago Bernabéu para enfrentar o Celta de Vigo pela LaLiga.

O jornal Sport publicou as principais declarações de Mourinho na entrevista coletiva de pré-jogo. "O Celta de Vigo é muito melhor do que sua pontuação sugere, e, depois de um longo período longe do Santiago Bernabéu, será um jogo muito importante para nós", disse o treinador.

As atenções da imprensa voltaram a se concentrar em Vinicius Júnior, que tem status de grande estrela, algo que também se reflete em seu contrato, mas que, no momento, perdeu a condição de titular no Real Madrid.

O fraco desempenho no início da temporada, reconhecido por ele próprio, somado à suspensão de quatro jogos na LaLiga, fez com que Yan Diomande o superasse, e o marfinense acabou tomando sua posição.

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Sobre a admissão de Vinicius de que não se preparou bem depois da Copa do Mundo, Mourinho afirmou: "O verão ficou no passado, e agora estamos no inverno. O que nos importa é o momento atual".

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E acrescentou: "O importante é como ele se prepara para este período decisivo. A Copa do Rei também se aproxima, e depois vem a Supercopa, na qual esperamos disputar duas partidas. Além disso, os jogos se acumulam até fevereiro. Esperamos ver um Vinicius em boa forma".

O técnico prosseguiu: "Se ele vai ser titular ou reserva? Há duas semanas, falava-se de Vinicius como o grande problema do Real, e agora, depois de marcar gols contra Cingapura e Japão, estamos falando de outras coisas".

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Mourinho enfatizou: "Minha opinião sobre Vinicius é a mesma que expressei há quatro ou cinco semanas. Ele é um jogador incrível, que amamos e de quem precisamos, mas aqui não há privilégios para nenhum jogador, e nenhum jogador deve jogar por decisão prévia. Temos um grupo que joga pelo Real Madrid. O Real Madrid precisa ter um elenco forte, com muitos bons jogadores".

Ele também reforçou o desejo de contar com um elenco numeroso, acrescentando: "Em breve terei mais de 23 jogadores e precisarei deixar alguns na arquibancada. Quero jogadores que me deem opções para me ajudar a fazer uma grande temporada. Quero mais de 11 jogadores especiais".

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É evidente que as lesões diminuíram no time, e Mourinho comentou o assunto: "Os jogadores sofreram menos lesões até agora. O essencial tem a ver com a forma como os jogadores se sentem em relação à profissão e como pensam sobre ela. Eles aproveitam todas as ferramentas de trabalho que podem ajudá-los, e isso merece ser elogiado. Chegar a uma boa condição física é algo multifatorial".

Se a situação continuar assim e o Real Madrid mantiver a maioria de seus jogadores saudáveis, será mais fácil para o time merengue seguir somando vitórias.